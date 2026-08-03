Дефіцит продуктів в Полтавській області може стати реальність, але за однієї умови.

Дефіцит продуктів в Полтавській області наразі не прогнозується, однак ситуація з азотними добривами може вплинути на майбутній урожай і, як наслідок, на ціни окремих категорій продовольства, пише Politeka.net.

Експерти наголошують, що головні наслідки стануть зрозумілими після завершення збиральної кампанії.

За даними аграріїв, використання азотних добрив цього сезону помітно скоротилося. Причинами стали зростання вартості, перебої з постачанням навесні та складнощі з логістикою. В окремі періоди необхідні ресурси було практично неможливо придбати.

Фахівці пояснюють, що азот є ключовим елементом для розвитку рослин. Саме він забезпечує активний ріст, формування зеленої маси та безпосередньо впливає на майбутню врожайність. Повноцінної заміни таким добривам сьогодні фактично немає.

Дефіцит продуктів в Полтавській області може стати реальністю лише за умови суттєвого скорочення збору зернових та олійних культур. Поки що аналітики не говорять про нестачу продовольства, але допускають зміни на ринку через менші обсяги виробництва.

За оцінками представників аграрної галузі, внесення азотних добрив цього року скоротилося приблизно на 20–30% порівняно з минулим сезоном. Це здатне зменшити врожайність зернових культур на 15–20%, що вплине не лише на аграрний сектор, а й на експортний потенціал держави.

Експерти пов'язують проблему зі скороченням внутрішнього виробництва, високими цінами на енергоносії, наслідками російських атак, витратами на пальне та транспорт. Сукупність цих чинників ускладнила забезпечення господарств необхідними ресурсами.

Для стабілізації ситуації профільні фахівці пропонують тимчасово скасувати мито на імпорт азотних добрив, переглянути акцизну політику щодо дизельного пального для аграрної техніки та розширити можливості постачання продукції морськими маршрутами. На їхню думку, такі рішення допоможуть підтримати виробників і зменшити ризики для майбутніх урожаїв.

Джерело: agronews

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