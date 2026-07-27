Дефіцит продуктів в Полтавській області може стати предметом обговорення у разі подальшого скорочення світової пропозиції.

Дефіцит продуктів в Полтавській області поки не прогнозується, однак ситуація на світовому ринку томатів може позначитися на вартості овочевої продукції через несприятливі погодні умови в країнах-виробниках, повідомляє Politeka.net.

За оцінками галузевих експертів, нинішній сезон виявився непростим для багатьох аграріїв. Посуха, тривалі періоди спеки, сильні зливи та різкі перепади температур скоротили очікуваний урожай у низці держав, які забезпечують значну частину світового експорту.

Фахівці пояснюють, що в одних регіонах посіви постраждали через нестачу вологи, тоді як в інших проблемою стали підтоплення та розвиток хвороб рослин. Такі чинники можуть вплинути на обсяги постачання вже найближчими місяцями.

Українські виробники також зіткнулися зі складними погодними умовами. Найбільше ризиків спостерігалося у східних областях, де тривалий час не вистачало опадів. Водночас попередні оцінки свідчать, що ситуацію вдалося частково стабілізувати.

Попри це, дефіцит продуктів в Полтавській області може стати предметом обговорення у разі подальшого скорочення світової пропозиції. Навіть за достатнього внутрішнього виробництва міжнародна кон'юнктура здатна вплинути на формування цін у торговельних мережах.

Аналітики зазначають, що врожай томатів в Україні наразі очікується приблизно на рівні минулого сезону. Це допомагає уникнути різкого зменшення пропозиції, хоча повністю захистити ринок від глобальних тенденцій неможливо.

Експерти наголошують, що кліматичні зміни дедалі більше впливають на аграрний сектор. Через це господарства впроваджують сучасні технології вирощування, обирають витривалі сорти та вдосконалюють системи збереження вологи.

Подальший розвиток погодної ситуації у світі стане одним із ключових факторів, який визначатиме майбутній урожай і динаміку цін на томати та іншу овочеву продукцію.

Джерело: agroter

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