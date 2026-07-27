Надбавка до пенсії з 1 серпня в Харкові призначається для кількох категорій українців.

Надбавка до пенсії з 1 серпня в Харкові може бути призначена громадянам, які мають особливі заслуги перед Україною та відповідають вимогам чинного законодавства, повідомляє Politeka.net.

Таку виплату встановлюють додатково до основного пенсійного забезпечення.

Право на отримання мають Герої України, кавалери ордена Героїв Небесної Сотні, особи, нагороджені чотирма й більше державними орденами після проголошення незалежності, а також власники почесного звання «народний».

Інформацію про це надає Пенсійний фонд.

До переліку також входять ветерани війни, відзначені за особисту мужність, переможці Олімпійських і Паралімпійських ігор, чемпіони світу та Європи, космонавти, члени льотно-випробувальних екіпажів, лауреати державних премій, громадяни зі званням «заслужений», багатодітні матері, які виховали щонайменше п'ятьох дітей до шестирічного віку, а також реабілітовані борці за незалежність України у ХХ столітті.

Надбавка до пенсії з 1 серпня в Харкові визначається у відсотках від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Залежно від підстав її розмір становить від 23% до 40%. Для борців за незалежність України після індексації з 1 березня 2026 року передбачено окрему суму — 5 667,51 гривні.

Оформити виплату можна після подання заяви в паперовій або електронній формі. Якщо всі необхідні документи надано одразу, днем звернення вважається дата їх прийняття. У разі надсилання поштою враховується поштовий штемпель.

Якщо окремих підтверджень бракує, Пенсійний фонд повідомляє заявника про необхідність їх подати. За умови усунення недоліків у визначений строк початкова дата звернення зберігається.

Після підвищення прожиткового мінімуму розмір надбавки перераховують автоматично. Закон також гарантує підтримку непрацездатним членам родини померлого одержувача: одному утриманцю можуть призначити 70% належної суми, двом або більше — 90%.

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