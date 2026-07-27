Українцям варто знати, якими будуть планові графіки відключення світла у Полтавській області на 28 липня.

Жителів Полтавської області попередили про масштабні планові графіки відключення світла, які заплановані на 28 липня, повідомляє видання Politeka.net.

Графіки відключення світла у Полтавській області на 28 липня пов'язані з проведенням ремонтних і профілактичних робіт на електромережах, необхідних для підвищення надійності електропостачання та підготовки інфраструктури до подальшої експлуатації.

28.07.2026 року через виконання робіт, пов'язаних з росчищенням трас ПЛ (крім робіт з капітального ремонту) не буде електрики в селі Постав-Мука. З 08:00–16:30 години обмеження триватимуть за адресами:

Хутірська — 8б, 12, 15, 16, 17, 18, 20, 20ПУСТ, 21, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 32, 35, 37, 41, 42, 42а, 42б

Шевченка — 3а

Також цього дня в селі Мокіївка з 09:00 до 17:00 енергетики виконуватимуть технічне обслуговування електромереж. У зв'язку з цим тимчасово без електроенергії залишиться частина будинків на вулицях:

Молодіжна — 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 20

Центральна — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 28.

За інформацією операторів електромереж, 28 липня з 08:00 до 20:00 без світла тимчасово залишаться окремі споживачі села Найденівка. Знеструмлення триватиме 12 годин поспіль і охопить будинки, розташовані на вулиці:

Червоної Рути — 1, 1А, 2, 4, 6, 7, 11, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21

З 08:00 до 20:00 ремонтні бригади працюватимуть і в селі Радочини. Через виконання технічних робіт електропостачання буде тимчасово припинене за адресами:

пров. Вільний — 1, 2, 3, 4

Кременчуцька — 1, 2, 3, 4, 6, 8, 11, 22, 24

Молодіжна — 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35

Набережна — 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 24, 26, 28, 30, 34, 38, 38а, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52

Садова — 2, 3, 5, 6, 10

Степова — 2, 3, 5, 6, 7, 9, 12

Червоної Калини — 1, 2, 3, 4, 6, 8, 8-А, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 25, 27.

Джерело: Чорнухинська територіальна громада

Джерело: Омельницька громада.

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