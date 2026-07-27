Подорожчання продуктів у Полтавській області продовжує впливати на сімейні бюджети, повідомляє видання Politeka.net.

За останній місяць зросли середні ціни на олію, молоко та сардельки, хоча темпи змін залишаються різними залежно від категорії товарів.

Найпомітніше додала у вартості продукція м'ясної групи. Кілограм сардельок «Алан Женевські з сиром» нині в середньому коштує 518,33 грн, що на 14,33 грн більше, ніж місяць тому. Водночас між торговельними мережами зберігається суттєва різниця: від 449 грн у Novus до 599 грн в Auchan.

Також зросла вартість молока «Простонаше» 1% жирності. Середній цінник досяг 68 грн за упаковку 900 мл, тоді як наприкінці червня показник становив 65 грн. Упродовж липня товар певний час дешевшав до 56 грн, однак наприкінці періоду повернувся до вищої позначки.

Незначне, але стабільне підвищення зафіксували й для соняшникової олії «Щедрий Дар» об'ємом 850 мл. Середня вартість становить 102,20 грн, що на 2,53 грн більше порівняно з показником місячної давності. У магазинах ціни коливаються від 98,40 грн до 106 грн.

Експерти зазначають, що подорожчання продуктів у Полтавській області формується під впливом сезонних чинників, логістичних витрат і цінової політики окремих торговельних мереж. Саме тому різниця між супермаркетами для однакових товарів може сягати десятків гривень.

Покупцям також варто регулярно порівнювати пропозиції різних ритейлерів, адже це допомагає обирати найвигідніші варіанти та частково компенсувати зростання витрат на повсякденні покупки.

Джерело: Мінфін

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