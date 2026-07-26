Прогноз погоди на тиждень з 27 липня по 2 серпня в Харкові допомагає жителям будувати свої плани.

Прогноз погоди на тиждень з 27 липня по 2 серпня в Харкові свідчить, що мешканців міста очікує переважно теплі літні умови, передає Politeka.

Лише на початку періоду можливі короткочасні дощі, після чого встановиться сонячна атмосфера із поступовим підвищенням температури до +31 градуса, повідомляє Politeka.net.

У понеділок, 27 липня, після ранкових прояснень небо залишатиметься ясним до самого вечора. Опади не прогнозуються. У денні години повітря прогріється до +25 градусів, тоді як уночі температура становитиме близько +18. Вітер буде слабким, що забезпечить комфортні умови для перебування надворі.

Інформацію про це надає Гідрометцентр.

У вівторок синоптична ситуація зміниться. Перша половина дня мине без істотної хмарності, однак після обіду небо затягнуть хмари. Вдень очікується дрібний дощ, який увечері може посилитися. Максимальна температура досягне +28 градусів, а пориви вітру місцями посиляться.

У середу нестійка погода збережеться. Вранці прогнозуються прояснення, вдень можливий нетривалий дощ, після чого хмарність почне поступово зменшуватися. Повітря прогріється до +22 градусів, що зробить цей день найпрохолоднішим упродовж тижня.

Із четверга атмосферні процеси стабілізуються. Очікується ясне небо без опадів, а денна температура підніметься до +25 градусів. Атмосферний тиск залишатиметься підвищеним, що сприятиме сухій погоді.

У п'ятницю потепління продовжиться. Сонце домінуватиме протягом усього дня, а стовпчики термометрів покажуть до +28 градусів. Вітер залишатиметься помірним, без різких поривів.

Прогноз погоди на тиждень з 27 липня по 2 серпня в Харкові також вказує, що найспекотнішими стануть вихідні. У суботу температура підніметься до +30 градусів, а в неділю — до +31. Опади малоймовірні, небо залишатиметься переважно безхмарним, тому умови будуть сприятливими для відпочинку на відкритому повітрі.

Синоптики зазначають, що наприкінці періоду спека посилиться, тому в обідні години варто обмежити перебування під прямими сонячними променями, дотримуватися питного режиму та не забувати про захист від ультрафіолетового випромінювання.

Загалом останній тиждень липня та початок серпня у Харкові минуть під впливом стійкої літньої погоди. Короткочасні дощі очікуються лише на початку періоду, після чого місто перебуватиме під впливом сухої та теплої повітряної маси.

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