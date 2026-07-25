Безкоштовне житло для ВПО в Полтавській області доступне в різних локаціях.

Безкоштовне житло для ВПО в Полтавській області залишається доступним завдяки новим приватним ініціативам, які допомагають внутрішньо переміщеним особам знайти тимчасовий прихисток без орендної плати, повідомляє Politeka.net.

Власники помешкань у різних громадах регіону продовжують публікувати актуальні пропозиції для людей, які були змушені залишити свої домівки через війну.

Один із доступних варіантів розташований у Кременчуці. Там готові надати окрему кімнату жінці або матері з дитиною віком від трьох років. Оплата за проживання не передбачена, однак майбутніх мешканців просять дотримуватися порядку та дбайливо ставитися до спільного майна.

Оселя обладнана кухнею, ванною кімнатою, санвузлом і централізованим водопостачанням. Власники зазначають, що пропозиція діятиме протягом воєнного стану, а деталі можна уточнити через Viber.

Ще один будинок пропонують у селі Мачухи поблизу Полтави. Помешкання має газове опалення, інтернет, душову кабіну, побутову техніку та внутрішній санвузол, що дозволяє забезпечити комфортне перебування протягом тривалого часу.

Водночас Безкоштовне житло для ВПО в Полтавській області доступне і в селі Козлівщина. Там господарі готові прийняти людей на умовах спільного проживання, розраховуючи на взаємоповагу та допомогу в побутових справах.

Будинок забезпечений водопостачанням, каналізацією, резервним джерелом живлення на випадок відключень електроенергії, літньою кухнею та доступом до мережі інтернет. На подвір'ї утримують свійських тварин, тому майбутніх мешканців просять відповідально ставитися до господарства.

Фахівці радять перед заселенням уважно уточнювати всі умови, термін проживання та інші важливі деталі безпосередньо з власниками. Також варто регулярно переглядати нові оголошення, адже перелік доступних пропозицій постійно оновлюється, а окремі варіанти знаходять нових мешканців упродовж короткого часу.

Джерело: Допомагай

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