Безкоштовне житло для ВПО в Харкові можна знайти у форматі окремої кімнати в двокімнатній квартирі.

Безкоштовне житло для ВПО в Харкові продовжують пропонувати власники помешкань, які готові безоплатно прихистити людей, що були змушені залишити свої домівки через війну, повідомляє Politeka.net.

Серед актуальних варіантів є як приватні будинки, так і квартири в обласному центрі.

Одна з пропозицій розташована у селищі Бабаї Харківського району. Для переселенців доступний будинок із двома кімнатами та кухнею, де можуть проживати троє людей. Оселя підключена до газопостачання й водопроводу, однак потребує косметичного оновлення. Санвузол знаходиться на подвір’ї, а ванної кімнати немає.

Поряд із помешканням розташовані господарські споруди, погріб і земельна ділянка. Неподалік є лісова зона та озеро, а відстань до Харкова становить близько 12 кілометрів, що дозволяє швидко дістатися міста.

Ще один варіант доступний безпосередньо в обласному центрі. Власник пропонує проживання жінці з дитиною у трикімнатній квартирі, обладнаній необхідною побутовою технікою. Також дозволяється поселення разом із домашніми тваринами, що може стати важливою перевагою для багатьох сімей.

Безкоштовне житло для ВПО в Харкові можна знайти у форматі окремої кімнати в двокімнатній квартирі. Від майбутньої мешканки очікують лише незначної допомоги літній господині у повсякденних домашніх справах, без обов'язків постійного догляду.

Фахівці рекомендують перед переїздом уважно ознайомитися з умовами проживання, уточнити тривалість можливого перебування та обговорити всі організаційні питання із власником. Також варто переконатися, що обране оголошення залишається актуальним.

Перелік доступних помешкань постійно змінюється, тому охочим радять звертатися без зволікань. Через високий попит окремі пропозиції знаходять нових мешканців упродовж кількох днів.

Джерело: Допомагай

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