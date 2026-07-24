Дефіцит продуктів в Полтавській області може стати актуальною темою у разі подальшого скорочення світової пропозиції.

Дефіцит продуктів в Полтавській області поки не прогнозується, однак ситуація на світовому ринку томатів може вплинути на вартість овочів через несприятливі погодні умови у країнах-виробниках, повідомляє Politeka.net.

За оцінками експертів, нинішній сезон стане складним для галузі. Посуха, тривалі хвилі спеки, надмірні опади та різкі температурні коливання суттєво скоротили очікуваний урожай у низці держав, які традиційно забезпечують значну частину світових поставок.

Фахівці пояснюють, що екстремальна погода призвела до нестачі вологи в одних регіонах, тоді як інші постраждали від злив і підтоплень. Такі умови сприяють розвитку хвороб рослин та знижують продуктивність полів, що може позначитися на міжнародному ринку вже найближчим часом.

В Україні виробники також зіткнулися з кліматичними викликами. Найбільше ризиків виникало у східних областях, де тривалий час зберігалася суха погода. Водночас аграрії змогли частково компенсувати втрати, тому попередні оцінки залишаються відносно стабільними.

Попри це, дефіцит продуктів в Полтавській області може стати актуальною темою у разі подальшого скорочення світової пропозиції. Навіть за достатніх внутрішніх обсягів виробництва міжнародна кон'юнктура здатна вплинути на формування цін у магазинах.

Аналітики зазначають, що український урожай томатів наразі очікується приблизно на рівні минулого сезону. Це дозволяє уникнути різкого падіння пропозиції всередині країни, хоча повністю ізолювати ринок від глобальних тенденцій неможливо.

Експерти наголошують, що кліматичні зміни дедалі сильніше впливають на сільське господарство. Саме тому виробники впроваджують сучасні технології вирощування, використовують більш витривалі сорти та вдосконалюють системи збереження вологи. Такі рішення допомагають зменшити ризики, однак повністю усунути залежність від погоди поки неможливо.

Фахівці радять стежити за ситуацією на продовольчому ринку, адже подальший розвиток погодних умов у світі визначатиме не лише обсяги майбутнього врожаю, а й цінову політику на томати та іншу овочеву продукцію.

Джерело: agroter

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