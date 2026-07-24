На суботу для частини українців діятимуть графіки відключення світла у Полтавській області на 25 липня.

Графіки відключення світла на 25 липня, в суботу, вводять через профілактичні та ремонтні роботи у Полтавській області, пише Politeka.net.

Рекомендуємо жителям населених пунктів, які потрапили до графіка відключення світла у Полтавській області на 25 липня, завчасно зарядити мобільні телефони, павербанки та інші необхідні пристрої, а також врахувати період знеструмлення під час планування свого дня. У разі завершення робіт раніше запланованого часу електропостачання можуть відновити достроково.

З 08:00–20:00 години в селі Варакути електропостачання буде тимчасово відсутнє для окремих будинків на вулицях:

Автозаводська — 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 27а, 28, 29а, 30

Нова — 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31

З 08:00–20:00 години у селі Демидівка відключення заплановані за такими адресами:

Весела — 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18

Садова — 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 12, 14

Української Перемоги — 29

Також без електроенергії на час виконання ремонтних робіт залишаться окремі споживачі села Ковалі, де обмеження діятимуть з 08:00–20:00 години на вулиці:

Польова — 1, 6, 9, 11, 14, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 29, 37

Масштабніші відключення з 08:00–20:00 години заплановані у селі Радочини. Там електропостачання тимчасово припинять для окремих адрес:

пров. Вільний — 1, 2, 3, 4

Кременчуцька — 1, 2, 3, 4, 6, 8, 11, 22, 24

Молодіжна — 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35

Набережна — 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 24, 26, 28, 30, 34, 38, 38а, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52

Садова — 2, 3, 5, 6, 10

Степова — 2, 3, 5, 6, 7, 9, 12

Червоної Калини — 1, 2, 3, 4, 6, 8, 8-А, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 25, 27.

Джерело: Омельницька громада.

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