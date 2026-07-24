Графіки відключення світла на 25 липня, в суботу, вводять через профілактичні та ремонтні роботи у Полтавській області, пише Politeka.net.
Рекомендуємо жителям населених пунктів, які потрапили до графіка відключення світла у Полтавській області на 25 липня, завчасно зарядити мобільні телефони, павербанки та інші необхідні пристрої, а також врахувати період знеструмлення під час планування свого дня. У разі завершення робіт раніше запланованого часу електропостачання можуть відновити достроково.
З 08:00–20:00 години в селі Варакути електропостачання буде тимчасово відсутнє для окремих будинків на вулицях:
- Автозаводська — 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 27а, 28, 29а, 30
- Нова — 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31
З 08:00–20:00 години у селі Демидівка відключення заплановані за такими адресами:
- Весела — 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18
- Садова — 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 12, 14
- Української Перемоги — 29
Також без електроенергії на час виконання ремонтних робіт залишаться окремі споживачі села Ковалі, де обмеження діятимуть з 08:00–20:00 години на вулиці:
- Польова — 1, 6, 9, 11, 14, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 29, 37
Масштабніші відключення з 08:00–20:00 години заплановані у селі Радочини. Там електропостачання тимчасово припинять для окремих адрес:
- пров. Вільний — 1, 2, 3, 4
- Кременчуцька — 1, 2, 3, 4, 6, 8, 11, 22, 24
- Молодіжна — 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35
- Набережна — 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 24, 26, 28, 30, 34, 38, 38а, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52
- Садова — 2, 3, 5, 6, 10
- Степова — 2, 3, 5, 6, 7, 9, 12
- Червоної Калини — 1, 2, 3, 4, 6, 8, 8-А, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 25, 27.
Джерело: Омельницька громада.
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