Заплановані графіки відключення світла у Полтавській області на 19 липня необхідні для технічного обслуговування електрообладнання.

Графіки відключення світла у Полтавській області на 19 липня вводять черех профілактичні планові роботи, що проводитимуть енергетики в неділю, пише Politeka.net.

Графіки відключення світла у Полтавській області на 19 липня запроваджуються у зв'язку з проведенням ремонтних і профілактичних робіт на об'єктах електромереж, тому варто бути до них готовими.

З 8 до 20 години будуть вимикати електрику в селі Радочини. Знеструмлення охоплять десятки будинків, що розташовані за наступними адресами:

пров.Вільний (б. 1, 2, 3, 4),

Кременчуцька (б. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 11, 22, 24),

Молодіжна (б. 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35),

Набережна (б. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 24, 26, 28, 30, 34, 38, 38а, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52),

Садова (б. 2, 3, 5, 6, 10),

Степова (б. 2, 3, 5, 6, 7, 9, 12),

Червоної Калини (б. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 8-А, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 25, 27)

Графіки відключення світла у Полтавській області на 19 липня будуть в селі Варакути. Електрику вимикатимуть за адресами:

Автозаводська (б. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 27а, 28, 29а, 30),

Нова (б. 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31)

З 8 до 20 години зникне електрика в селі Щербаки, проте обмеження стосуються лише таких вулиць:

Богдана Хмельницького (б. 10),

Весняна (б. 1, 6, 8, 10, 12, 14, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 34, 36),

пров.Вишневий (б. 1, 2, 3, 4, 5, 7а, 12, 23, 27),

Героїв полку Азов (б. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11/2, 12),

Залізнична (б. 6, 9, 11, 12, 13),

Зелена діброва (б. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13/1, 14, 15, 16, 16/2, 18, 20, 22),

Кільцева (б. 11),

Кобзарську (б. 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 17, 19, 20, 22, 24),

Кольцова (б. 1А, 3, 3А, 5, 13, 15, 17, 21),

Марка Кропивницького (б. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38),

Омельницька (б. 1, 1-А, 2, 3, 3/2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 14а, 14 А, 15, 17, 17А, 19, 19а, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37),

Революціонерів (б. 1, 6, 7, 7а, 8, 9, 10, 11, 17, 25).

Джерело: Омельницька громада.

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