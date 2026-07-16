Подорожчання продуктів у Харківській області триває, адже за останній місяць змінилися середні ціни на окремі популярні товари, повідомляє Politeka.net.

Найпомітніше зростання зафіксували у сегменті фруктів, овочів та хлібобулочних виробів.

Найбільший приріст продемонстрували яблука сорту «Айдаред». Станом на середину липня середня вартість кілограма становить 70,90 гривні, тоді як у середині червня цей показник дорівнював 60,30 гривні. Таким чином за місяць ціна зросла на 10,60 гривні, що стало найвідчутнішою зміною серед наведених категорій.

Помітне коригування відбулося й на ринку овочів. Молода капуста нині коштує в середньому 28,85 гривні за кілограм. Водночас залежно від торговельної мережі покупці можуть придбати її за ціною від 24,89 до 40,50 гривні. У порівнянні з минулим місяцем середній показник збільшився на 6,88 гривні.

Зросла й вартість пшеничного нарізного хліба «Цар Хліб». За буханець вагою 600 грамів у середньому доведеться заплатити 57,77 гривні. За останні чотири тижні цей товар подорожчав на 2,65 гривні, хоча зміна виявилася менш різкою, ніж у плодоовочевій групі.

Водночас подорожчання продуктів у Харківській області демонструє нерівномірну динаміку залежно від категорії товарів. Найактивніше змінюється вартість сезонної продукції, тоді як хлібобулочні вироби дорожчають поступово через інші чинники, зокрема витрати виробників і логістику.

Фахівці радять споживачам уважно стежити за цінниками у різних торговельних мережах, адже різниця між пропозиціями може бути суттєвою навіть для однакової продукції. Це дозволяє обирати більш вигідні варіанти та оптимізувати повсякденні витрати.

Аналітики зазначають, що подальша цінова динаміка залежатиме від обсягів нового врожаю, вартості перевезень, попиту на внутрішньому ринку та загальної економічної ситуації.

Джерело: Мінфін

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