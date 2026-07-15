Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів в Харкові насамперед призначені для деяких категорій громадян.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів в Харкові продовжують видавати в межах гуманітарних програм благодійного фонду «Кінза Харків», повідомляє Politeka.

Ініціатива спрямована на підтримку переселенців, людей похилого віку, осіб з інвалідністю та інших мешканців, які потребують додаткової соціальної допомоги.

Окрім продовольчих наборів, волонтери регулярно передають засоби особистої гігієни, побутову хімію й товари першої необхідності. Такі пакунки допомагають забезпечити базові щоденні потреби родин, що опинилися у складних життєвих умовах.

Під час попередніх етапів розподілу отримувачам надавали комплекти із запасами харчування тривалого зберігання, а також засобами догляду за житлом і предметами повсякденного користування. Наповнення може змінюватися залежно від надходження гуманітарних вантажів.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів в Харкові насамперед призначені для маломобільних громадян, самотніх літніх людей і тих, хто через життєві обставини не може самостійно забезпечити власні потреби. Якщо людина не має можливості прибути до пункту видачі, отримати пакунок дозволяється офіційному представнику або близькому родичу.

У благодійному фонді зазначають, що обсяги розподілу залежать від підтримки партнерів і надходження нових партій гуманітарної допомоги. Саме тому чергові етапи організовують поступово.

Особливу увагу приділяють мешканцям, які через стан здоров'я майже не залишають своїх домівок. Для них волонтери, за можливості, організовують альтернативні способи доставки необхідних речей.

Представники організації наголошують, що актуальну інформацію про реєстрацію, графік видачі та умови отримання допомоги публікують на офіційних сторінках фонду в соціальних мережах.

Джерело: БФ "Кінза Харків"

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