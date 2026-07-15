Прогноз погоди в Харківській області на тиждень з 16 по 22 липня також вказує, що найспекотнішим днем стане понеділок.

Прогноз погоди в Харківській області на тиждень з 16 по 22 липня свідчить, що жителів регіону очікує переважно суха й тепла погода, а опади прогнозують лише наприкінці зазначеного періоду, передає видання Politeka.

У четвер, 16 липня, у Харкові переважатиме хмарна погода. Упродовж ранку та дня істотних опадів не прогнозують, однак увечері можливий невеликий дощ. Температура повітря вночі становитиме близько +18…+21 градуса, удень підніметься до +26, а ввечері знизиться до +22.

Інформацію про це надає Гідрометцентр.

У п'ятницю, 17 липня, синоптики прогнозують ясне небо без хмар. Уночі температура становитиме близько +18 градусів, удень повітря прогріється до +22, а ввечері очікується близько +19. Опадів не передбачається.

У суботу стане трохи тепліше. Вранці буде до +20, після обіду стовпчики термометрів покажуть +24. Незважаючи на хмарність протягом дня, дощів не очікується.

Неділя принесе ще вищі температурні показники. Вдень повітря прогріється до +26, небо залишатиметься мінливо хмарним, однак істотних опадів синоптики не прогнозують.

Прогноз погоди в Харківській області на тиждень з 16 по 22 липня також вказує, що найспекотнішим днем стане понеділок. Після прохолодної ночі до +19 температура вдень підніметься до +31. Хмарність збільшиться, проте день мине без дощу.

У вівторок погодні умови зміняться. Протягом доби переважатиме суцільна хмарність, а після обіду очікується дощ, який увечері стане слабшим. Максимальна температура сягне +27 градусів.

У середу збережеться нестійка погода. Вночі та зранку істотних опадів не передбачається, однак удень можливий невеликий дощ. Повітря прогріється до +25, а до вечора стане прохолодніше.

За попередніми прогнозами, друга половина тижня пройде без різких температурних коливань, хоча атмосферні умови можуть уточнюватися ближче до відповідних дат.

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