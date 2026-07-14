Крім вікових доплат, пенсіонери Харківської області можуть претендувати й на інші види державної підтримки.

Пенсіонери Харківської області можуть отримувати доплати, однак право на такі надбавки мають лише ті, хто відповідає встановленим вимогам, пише Politeka.net.

Вікові надбавки призначаються громадянам, якщо загальний розмір їхньої пенсії не перевищує 10 340 гривень.

У Пенсійному фонді України пояснили, що вікові доплати у Харківській області призначаються після досягнення пенсіонером 70, 75 або 80 років. Компенсація нараховується незалежно від виду пенсії, нормативного акта, за яким її було призначено, страхового стажу чи факту працевлаштування.

Оформлювати таку надбавку окремо не потрібно. Пенсійний фонд проводить її призначення автоматично на підставі наявних даних. Якщо після досягнення відповідного віку доплата не з'явилася, пенсіонеру рекомендують звернутися до сервісного центру ПФУ для перевірки інформації та з'ясування причин.

У «Дії» також нагадують, що виплату починають нараховувати з дня, коли людина досягає відповідного віку. Саме тому за перший місяць її розмір може бути меншим, адже кошти виплачуються пропорційно кількості днів після дня народження.

Крім вікових надбавок, пенсіонери Харківської області можуть претендувати й на інші види державної підтримки. Зокрема, громадяни, яким виповнилося 80 років, які проживають самостійно та потребують постійного стороннього догляду, мають право на щомісячну доплату у розмірі 944 гривні. Для її призначення необхідно надати документи, що підтверджують відповідні обставини.

Також законодавством передбачено перерахунок пенсії для працюючих пенсіонерів. За кожен повний рік роботи після виходу на заслужений відпочинок розмір виплати може бути переглянутий у бік збільшення.

Ще один вид державної підтримки стосується пенсіонерів, які утримують неповнолітніх дітей. У такому випадку до пенсії щомісяця виплачують додатково по 150 гривень на кожну дитину.

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