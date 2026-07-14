Помимо возрастных доплат пенсионеры Харьковской области могут претендовать и на другие виды государственной поддержки.

Пенсионеры Харьковской области могут получать доплаты, однако право на такие надбавки имеют только те, кто отвечает установленным требованиям, пишет Politeka.net.

Возрастные надбавки назначаются гражданам, если общий размер пенсии не превышает 10 340 гривен.

В Пенсионном фонде Украины объяснили, что возрастные доплаты в Харьковской области назначаются после достижения пенсионером 70, 75 или 80 лет. Компенсация начисляется независимо от вида пенсии, нормативного акта, по которому она была назначена, страхового стажа или факта трудоустройства.

Оформлять такую ​​надбавку по отдельности не нужно. Пенсионный фонд производит ее назначение автоматически на основании имеющихся данных. Если по достижении соответствующего возраста доплата не появилась, украинцу рекомендуют обратиться в сервисный центр ПФУ для проверки информации и выяснения причин.

В Действии также напоминают, что выплату начинают начислять со дня, когда человек достигает соответствующего возраста. Именно поэтому за первый месяц ее размер может быть меньше, ведь средства выплачиваются пропорционально количеству дней после дня рождения.

Помимо возрастных надбавок пенсионеры Харьковской области могут претендовать и на другие виды государственной поддержки. В частности, граждане, которым исполнилось 80 лет, проживающие самостоятельно и нуждающиеся в постоянном постороннем уходе, имеют право на ежемесячную доплату в размере 944 гривны. Для его назначения необходимо предоставить документы, подтверждающие соответствующие обстоятельства.

Также законодательством предусмотрен перерасчет пенсии для работающих пенсионеров. За каждый полный год работы после ухода на заслуженный отдых размер выплаты может быть пересмотрен в сторону увеличения.

Еще один вид государственной поддержки касается пенсионеров, удерживающих несовершеннолетних детей. В таком случае к пенсии ежемесячно выплачивается дополнительно по 150 гривен на каждого ребенка.

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