В Пенсионном фонде Украины объяснили важные детали о денежной помощи для ВПЛ в Харьковской области.

Пенсионеры ВПЛ, которые продолжают официально работать, могут и дальше получать денежную помощь в Харьковской области, пишет Politeka.net.

Пособие на жительство для ВПЛ начисляется в соответствии с Порядком, утвержденным Кабинетом Министров Украины в марте 2022 года. Документ определяет условия назначения и продления государственной поддержки для граждан, вынужденных покинуть свои дома из-за войны.

В Пенсионном фонде Украины объяснили, влияет ли трудоустройство и заработная плата на автоматическое продление таких выплат.

В Пенсионном фонде напомнили, что отдельным категориям переселенцев выплаты продолжаются без необходимости повторного обращения. В частности, автоматическое продление пособия предусмотрено для пенсионеров, если размер их пенсии не превышает четырех прожиточных минимумов для лиц, потерявших трудоспособность. В 2026 году этот предельный показатель составляет 10 380 гривен.

Отдельно специалисты разъяснили часто интересующий вопрос работающих пенсионеров-переселенцев. Наличие официального места работы и получения заработной платы не является основанием для прекращения или непродления государственного пособия на жительство.

Таким образом, если внутренне перемещенное лицо пенсионного возраста получает пенсию, не превышающую 10 380 гривен, денежная помощь для пенсионеров ВПЛ в Харьковской области на жительство будет автоматически продлена еще на шесть месяцев. При этом факт трудоустройства или размер заработной платы не влияют на право получать указанную государственную поддержку.

В Пенсионном фонде подчеркивают, что при автоматическом переназначении выплат для этой категории получателей решающим критерием является размер пенсии, тогда как официальная трудовая деятельность не лишает права на дальнейшее получение пособия для внутренне перемещенных лиц.

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