Прогноз погоды в Харькове на неделю с 15 по 21 июля помогает жителям строить свои планы.

Прогноз погоды в Харькове на неделю с 15 по 21 июля свидетельствует, что в ближайшие дни город ожидает чередование теплой солнечной погоды с кратковременными дождями, пишет Politeka.net.

Самые высокие температурные показатели прогнозируют в конце выходных и начале новой недели, когда воздух будет прогреваться до +30°C.

Информацию об этом предоставляет Гидрометцентр .

Во вторник, 15 июля, ночь будет прохладной – около +18…+19°C. Днем колонки термометров поднимутся до +27°C. Утром будет преобладать ясное небо, однако после обеда появится облачность, а вечером синоптики прогнозируют небольшой дождь. Ветер будет оставаться слабым, существенных порывов не ожидается.

В среду, 16 июля, погодные условия почти не изменятся. Температура днем ​​составит +26°C. Осадки возможны только во второй половине дня, после чего небо постепенно прояснится. Атмосферное давление останется стабильным, что приведет к комфортному самочувствию большинства людей.

17 и 18 июля существенных осадков не прогнозируется. В пятницу воздух прогреется до +23°C, а в субботу - до +25°C. Ночи будут свежее, местами температура снизится до +14°C. Такие условия станут наиболее благоприятными для продолжительного пребывания на открытом воздухе.

Прогноз погоды в Харькове на неделю с 15 по 21 июля также указывает на возвращение летнего зноя уже в воскресенье. 19 июля ожидается ясное небо в течение дня без осадков, а максимальная температура достигнет +30°C.

В начале новой рабочей недели жара сохранится. В понедельник, 20 июля, воздух прогреется до +30°C, хотя к вечеру возможен кратковременный дождь. Во вторник, 21 июля, дневная температура составит около +27°C. После ясного утра небо затянут облака, а во второй половине дня прогнозируются осадки, которые могут продолжаться до вечера.

В ближайшее время в Харькове будет характеризоваться умеренно теплой погодой с постепенным повышением температуры в конце недели. Кратковременные дожди будут носить локальный характер и существенно не повлияют на общее течение летней погоды.

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