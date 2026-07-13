Дефицит продуктов в Полтавской области ощущается на рынке гречки, которая в последние годы остается одной из самых популярных круп среди украинцев, сообщает Politeka.net.

Стоимость продукта продолжает расти на фоне сокращения производства и недостаточного предложения. Если в 2023 году килограмм гречки стоил около 27 гривен, то весной 2026 средние цены в магазинах превысили 75 гривен, а в отдельных торговых сетях приблизились к отметке 90 гривен за килограмм.

Одной из причин ситуации явилось резкое сокращение площадей под посевами этой культуры. После высокого урожая 2023 аграрии начали переориентироваться на другие направления. Если несколько лет назад гречку выращивали почти на 148 тысяч гектаров, то к 2025 году этот показатель сократился до 58,5 тысяч гектаров.

Вместе с уменьшением посевов снизились и объемы производства. Валовой сбор культуры сократился с 210,7 тысяч тонн до 70,8 тысяч тонн. В то же время, ежегодная потребность внутреннего рынка оценивается примерно в 100–110 тысяч тонн.

Из-за дисбаланса между спросом и предложением дефицит продуктов в Полтавской области и других регионах страны стал более ощутимым. Дополнительным фактором стало сокращение запасов предыдущих лет, ранее помогавших сдерживать ценовые колебания.

Эксперты отмечают, что многие производители отказываются от выращивания гречихи из-за более низкой доходности по сравнению с другими культурами. В частности, фермеры все чаще выбирают кукурузу, которая обеспечивает более высокую урожайность и пользуется стабильным спросом на внешних рынках.

В отличие от экспортно ориентированных культур, гречка реализуется преимущественно внутри страны. Из-за ограниченного рынка сбыта и нестабильной рентабельности часть хозяйств сократила или полностью отказалась от ее выращивания.

На объем урожая также повлияли погодные условия. В 2025 году средняя урожайность культуры оказалась ниже, чем годом ранее, что вместе с сокращением посевных площадей привело к значительному уменьшению общего производства.

Специалисты не прогнозируют скорейшего снижения цен. По их оценкам, если площади под гречкой в ​​ближайшие годы не увеличатся, предложение будет оставаться ограниченным, а стоимость крупы и дальше будет держаться на высоком уровне даже после поступления нового урожая.

Источник: AgroReview

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