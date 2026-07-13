Получить гуманитарную помощь для пенсионеров в Харьковской области можно при своевременной подаче заявки, ведь ресурсы ограничены, а потребность в поддержке остается высокой.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Харьковской области предоставляется благодаря инициативам благотворительного фонда "Каритас", сообщает Politeka.

Программа направлена ​​на поддержку людей, пострадавших из-за боевых действий или оставшихся без надлежащего ухода.

Социальные работники и волонтеры оказывают помощь прямо на дому. Поддержку получают одинокие пожилые жители, лица с тяжелыми болезнями и внутренне перемещенные граждане, которым сложно самостоятельно решать бытовые вопросы.

Специалисты помогают с гигиеной, исполнением домашних дел и консультируют родственников по уходу. В рамках медицинского сопровождения проводят регулярный контроль состояния здоровья: измеряют сахар, АД, обрабатывают раны и пролежни.

Отдельное направление включает предоставление реабилитационного оборудования. Временно выдают инвалидные коляски, ходунки, костыли, специальные матрасы и другие средства для облегчения передвижения и ухода.

Благотворители также приобщаются к восстановлению жилья, поврежденного в результате обстрелов. Программа включает ремонт кровли, стен и потолка, замену окон и дверей в домах, пригодных для проживания. В то же время, поддержка предоставляется только в случае, если повреждения не являются критическими и не угрожают жителям.

Получить гуманитарную помощь для пенсионеров в Харьковской области можно при своевременной подаче заявки, ведь ресурсы ограничены, а потребность в поддержке остается высокой.

Подробные сведения и контакты обращений доступны на официальных ресурсах фонда «Каритас» или через местные центры социального обслуживания.

Источник: Каритас

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Подорожание проезда в Харьковской области: как выросли цены.

Также Politeka сообщала, Дефицит овощей в Харьковской области: какие именно трудности возникли.

Как сообщала Politeka, Денежная помощь свыше 1000 грн ежемесячно: кто из пенсионеров может получать выплаты в Харьковской области.