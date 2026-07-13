В марте часть внутренне перемещенных лиц потеряет государственную денежную помощь для ВПЛ в Харьковской области, в то время как другие будут получать финансирование без изменений, передает Politeka.
Стандартная поддержка на проживание составляет 2000 грн. для взрослого и 3000 грн. для ребенка или лица с инвалидностью в месяц. Выплаты предоставляются сроком на шесть месяцев и после этого упраздняются.
Автоматическое продолжение касается только самых уязвимых категорий:
- пенсионеры с доходом до 9444 грн;
- люди с инвалидностью I–II группы;
- дети с инвалидностью до 18 лет и тяжелобольные малыши;
- сироты и дети, лишенные родительской опеки;
- родители-воспитатели и приемные семьи.
Кроме основных выплат, отдельные ВПЛ могут получить дополнительную сумму в 2000 грн. Она предназначена для тех переселенцев, кто официально трудоустроен или зарегистрирован как ФЛП и осуществляет трудовую или предпринимательскую деятельность без перерыва не менее шести месяцев.
Также следует отметить, что процесс начисления не требует обращения в учреждения или подачи заявлений. Пенсионный фонд Украины автоматически проверяет данные об официальном трудоустройстве и регистрации ФЛП, после чего производит выплаты.
Таким образом, денежная помощь для ВПЛ в Харьковской области будет оставаться доступной только для наиболее уязвимых и активных в трудоустройстве переселенцев, другие потеряют поддержку после окончания начального срока.
Следите за обновлениями, чтобы вовремя узнать о возможности получения выплат и избежать перерывов в финансовой поддержке.
Источник: Напенсії
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