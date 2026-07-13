Денежная помощь для ВПЛ в Харьковской области будет оставаться доступной для определенных категорий.

В марте часть внутренне перемещенных лиц потеряет государственную денежную помощь для ВПЛ в Харьковской области, в то время как другие будут получать финансирование без изменений, передает Politeka.

Стандартная поддержка на проживание составляет 2000 грн. для взрослого и 3000 грн. для ребенка или лица с инвалидностью в месяц. Выплаты предоставляются сроком на шесть месяцев и после этого упраздняются.

Автоматическое продолжение касается только самых уязвимых категорий:

пенсионеры с доходом до 9444 грн;

люди с инвалидностью I–II группы;

дети с инвалидностью до 18 лет и тяжелобольные малыши;

сироты и дети, лишенные родительской опеки;

родители-воспитатели и приемные семьи.

Кроме основных выплат, отдельные ВПЛ могут получить дополнительную сумму в 2000 грн. Она предназначена для тех переселенцев, кто официально трудоустроен или зарегистрирован как ФЛП и осуществляет трудовую или предпринимательскую деятельность без перерыва не менее шести месяцев.

Также следует отметить, что процесс начисления не требует обращения в учреждения или подачи заявлений. Пенсионный фонд Украины автоматически проверяет данные об официальном трудоустройстве и регистрации ФЛП, после чего производит выплаты.

Таким образом, денежная помощь для ВПЛ в Харьковской области будет оставаться доступной только для наиболее уязвимых и активных в трудоустройстве переселенцев, другие потеряют поддержку после окончания начального срока.

Следите за обновлениями, чтобы вовремя узнать о возможности получения выплат и избежать перерывов в финансовой поддержке.

Источник: Напенсії

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