Работа для пенсионеров в Харькове становится все доступнее, ведь многие компании открывают вакансии именно для людей с жизненным опытом.

Работа для пенсионеров в Харькове во многих случаях означает официальное трудоустройство, стабильную зарплату и социальные гарантии, сообщает Politeka.

Среди актуальных вакансий, которые предлагаются на платформе work.ua, работа для пенсионеров в Харькове на должности заведующего хозяйством в компании Новая почта.

Занятость предполагает наличие собственного автомобиля, организацию мелких ремонтов, контроль за техническим состоянием оборудования и готовность активно исполнять обязанности.

Заработная плата составляет около 20 000 гривен плюс компенсация горючего. Важно, что компания гарантирует белую заработную плату, оплачиваемые больничные, 26 календарных дней ежегодного отпуска, медицинское страхование и страхование жизни, а также возможность карьерного роста.

Еще одно интересное предложение для тех, кто интересуется работой для пенсионеров в Харькове, это оператор котельной в Аптеке 911.

Основная задача на этом посту – обеспечивать стабильное функционирование отопительного оборудования, контролировать температуру и состояние котлов, поддерживать уровень топлива и своевременно проводить профилактику.

Для кандидатов важно иметь опыт с года в смежной сфере и ответственно относиться к своим обязанностям. Оплата труда колеблется от 10500 до 11000 гривен. График: сутки через три.

Для тех, кто хочет развиваться в другой сфере, есть позиция инженера по пожарной безопасности в Аптеке 911.

Она предусматривает контроль соблюдения правил пожарной безопасности, проведения инструктажей для персонала, разработку и внедрение мер безопасности, а также подготовку отчетов и документации.

