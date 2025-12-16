Для получения бесплатных продуктов в Полтаве необходимо пройти регистрацию на месте, однако необходимо иметь ряд документов.

В Полтаве фонд «Каритас» реализует программу поддержки ВПЛ и пенсионеров, снабжая их бесплатными продуктами и горячими обедами в рамках работы социальной столовой, пишет Politeka.

Об этом проекте рассказали на сайте организации «Каритас».

Как отмечают в фонде, проект направлен на ежедневное предоставление полноценного горячего питания людям, оказавшимся в сложных жизненных обстоятельствах и нуждающихся в дополнительной помощи. Социальная столовая пользуется стабильным спросом среди жителей Полтавы, ведь для многих посетителей горячий обед является важной составляющей ежедневной поддержки.

Участникам программы, отвечающим установленным критериям, выдают абонемент сроком на 30 дней. Получить обеды можно ежедневно с 13.00 до 14.00 по адресу: улица Семена Антонца (Балакина), 24.

Для получения бесплатных продуктов в Полтаве необходимо пройти регистрацию на месте и иметь при себе документы, подтверждающие личность и статус: паспорт гражданина Украины, индивидуальный налоговый номер (ИНН), справку ВПЛ и документ, подтверждающий принадлежность к категории уязвимых лиц, например справку об инвалидности.

Недавно фонд "Каритас" объявил о новом этапе регистрации к проекту. Участие в нем предложили жителям Полтавы и ВПЛ с инвалидностью I–III группы, а также одиноким людям в возрасте от 60 лет. В то же время, подавать заявки могли только те граждане, которые не получали горячие обеды от фонда после мая 2024 года.

Целью инициативы является обеспечение регулярного, безопасного и качественного питания для лиц, наиболее нуждающихся в этом. В «Каритасе» отмечают, что помощь должна быть не только практической, но и человечной и достойной, поэтому призывают всех, кто отвечает условиям программы, активно приобщаться к проекту.

