В Запорожье стартует программа, которая предусматривает гуманитарную помощь пенсионерам, сообщает Politeka.

Об этом говорится в официальном Телеграмм-канале Каритас.

Соответствующая инициатива направлена ​​на обеспечение безопасных и комфортных условий проживания во время зимнего периода для пострадавших от обстрелов домохозяйств, имеющих ограниченные финансовые возможности.

По правилам проекта получить помощь могут домохозяйства, отвечающие трем основным критериям. Первый – дома с незначительными повреждениями после 24 февраля 2022 года, расположенные в городе или регионах с относительно стабильной безопасностью.

Второй критерий — дома, где жители потеряли источник дохода или имеют средний месячный доход на одного человека менее 6318 гривен.

Третий — домохозяйства, ранее не получавшие поддержку на ремонт от правительственных программ, фонда «ЄВідновлення» или других благотворительных организаций.

Особое внимание также уделяют людям с одной или несколькими категориями уязвимости: лицам с инвалидностью, пациентам с тяжелыми заболеваниями, одиноким пожилым людям старше 60 лет.

Также к категории получателей относятся дома, где проживает один или два пожилых без поддержки родных, одинокие матери или родители, опекуны несовершеннолетних детей, многодетные семьи с тремя и более детьми, беременные женщины или матери с детьми до трех лет.

В рамках проекта гуманитарная помощь для пенсионеров в Запорожье предоставляется именно тем, кто в этом нуждается больше всего. Такая инициатива обеспечивает украинцам базовые условия проживания и поддерживает стабильность быта в сложных обстоятельствах.

