Подорожание продуктов в Полтавской области в ноябре 2025 года уже ощутимо сказалось на расходах местных домохозяйств, сообщает Politeka.

По данным платформы Минфин, цены на основные товары продолжают расти, в том числе овощи, крупы и молочные изделия. Жителям области приходится внимательнее планировать покупки и сравнивать стоимость в разных супермаркетах.

Больше всего подорожали овощи. Килограмм помидоров в среднем стоит 128 гривен, что на 50 грн больше, чем в октябре. В сетях супермаркетов показатели различаются: Auchan – 119,90, Megamarket – 133,80, Metro – 119,60, Novus – 139.

Крупы демонстрируют умеренный рост. Длинный пропаренный рис сейчас продают по 53,43 грн за килограмм, что на 1,8 дороже прошлого месяца. В магазинах Auchan цена – 60,10, Megamarket – 58,30, Metro – 41,90.

Молочные продукты тоже подорожали. Сливки «Простонаше» 10% объемом 200 мл стоят около 38,13 грн, а масло «Яготинское» 73% весом 200 г – 115 в среднем. В разных торговых сетях цены колеблются: Metro – 116,48, Auchan – 114,60, Novus – 114.

Эксперты объясняют, что подорожание продуктов в Полтавской области вызвано сезонным снижением урожая, ростом логистических затрат и повышением закупочной цены. Наибольший эффект ощущается на овощных культурах, в то время как крупы и молочные товары дорожают постепенно.

Местные жители отмечают, что продуктовая корзина стала тяжелее для бюджета. Специалисты советуют планировать покупки заранее, сравнивать цены в разных магазинах и пользоваться акциями, чтобы снизить влияние повышения цен на семейные расходы.

