Грошова допомога для ВПО та пенсіонерів у Харківській області потребує уважного контролю з боку отримувачів.

Грошова допомога для ВПО та пенсіонерів у Харківській області може припинятися у разі придбання житла за визначеними законом обставинами, повідомляє Politeka.

Виплати регулюються постановою Кабінету Міністрів №332 від 20 березня 2022 року, яка встановлює умови нарахування та припинення соціальної підтримки.

Документ визначає підстави, за яких кошти не надаються або можуть бути достроково скасовані. Однією з основних причин є купівля квартири, будинку або земельної ділянки. Допомога може припинятися, якщо будь-хто з членів сім’ї придбав нерухомість на суму понад 100 тисяч гривень протягом трьох місяців до звернення або під час отримання виплат.

Фахівці звертають увагу, що значення має не лише ціна об’єкта. Часто вирішальним стає факт володіння житлом, незалежно від дати покупки. Юристи зазначають, що соцпідтримку можуть зупинити, якщо житло розташоване поза регіонами активних бойових дій або на території з офіційно визначеною датою завершення окупації.

Кожен випадок розглядається індивідуально. Органи соцзахисту аналізують склад сім’ї, місцезнаходження об’єкта та відповідність критеріям, передбаченим урядовими постановами.

Саме тому грошова допомога для ВПО та пенсіонерів у Харківській області потребує уважного контролю з боку отримувачів. Експерти радять заздалегідь консультуватися з профільними службами перед купівлею або оформленням нерухомості, щоб уникнути ризику втрати виплат.

Крім того, в Харківській області також можна отримати гуманітарну допомогу. Підтримка надається людям, які постраждали від війни та належать до однієї з вразливих категорій.

