Грошова допомога для ВПО у Харківській області може бути припинена у разі придбання житла, навіть якщо йдеться про відносно невелику суму.

Грошова допомога для ВПО у Харківській області напряму залежить від майнового стану отримувачів та дотримання вимог, визначених урядовими документами, повідомляє Politeka.

Купівля власного житла для внутрішньо переміщених осіб часто стає важливим кроком до стабільності та безпеки, однак водночас може вплинути на право на державну підтримку.

Порядок призначення і виплати грошової допомоги для ВПО у Харківській області визначений постановою Кабінету Міністрів України №332 від 20 березня 2022 р.

У документі чітко прописано перелік підстав, за яких соцдопомога не призначається або припиняється. Серед них зазначено і придбання нерухомості, а також наявність житла, яке не відповідає встановленим критеріям для продовження виплат.

Юристи звертають увагу, що ключову роль відіграє не лише вартість покупки, а й місце розташування та статус такого помешкання.

Згідно з нормами Порядку, грошова допомога для ВПО в Харківській області не призначається або припиняється, якщо хтось із членів сім’ї протягом останніх трьох місяців або в період отримання підтримки придбав квартиру, будинок чи земельну ділянку на суму понад 100 000 грн.

Водночас практика показує, що навіть покупка дешевшої нерухомості може стати підставою для перегляду соцвиплат.

Фахівці Юридичного порадника пояснюють, що це відбувається у випадках, коли у власності з’являється житлове приміщення, яке вважається придатним для проживання і розташоване поза територіями активних або можливих бойових дій.

