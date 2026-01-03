Робота для пенсіонерів у Харкові залишається затребуваною на тлі кадрового дефіциту, тож розповідаємо про доступні варіанти.

Робота для пенсіонерів у Харкові сьогодні охоплює одразу кілька напрямів, де цінують досвід та відповідальність, повідомляє Politeka.

Однією з таких пропозицій для пенсіонерів на платформі work.ua, стала вакансія технолога жирів, маргаринів та спредів у компанії ТВК «Молочний острів», яка понад 20 років працює на українському ринку молочної продукції та має виробничі потужності у нашому облцентрі, Києві та Львові.

Підприємство шукає спеціаліста для роботи саме у Харкові та зазначає, що готове розглядати як повну зайнятість, так і формат проєктної співпраці.

Компанія очікує від кандидата вищу профільну освіту і досвід технологом у відповідній сфері не менше 5 років. Рівень оплати праці для цієї посади заявлений у розмірі 60 000 грн.

Ще один варіант роботи для пенсіонерів у Харкові - адміністратор у клінінговій компанії. Роботодавець шукає людину із досвідом на аналогічній посаді та обов’язковим проживанням у нашому облцентрі.

Посада передбачає організацію роботи персоналу, контроль дотримання правил безпеки, взаємодію з обладнанням та інвентарем, складання звітності і нарахування заробітної плати.

На період випробування оплата становить 1000 гривень за зміну, після його завершення - 1200. Загальний дохід може коливатися від 15 000 до 18 000 на місяць.

Окрім цього, на виробниче підприємство, яке займається виготовленням обладнання для харчової промисловості, відкрито вакансію слюсаря. Заробітна плата на цій посаді заявлена в межах від 20 000 грн до 25 000 грн.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала,Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Харківській області: яку конкретно підтримку надають

Також Politeka повідомляла, Подорожчання продуктів у Харківській області: що стало коштувати більше цього разу

Як повідомляла Politeka, Робота для пенсіонерів у Харкові: де можна заробляти 20 тисяч і які навички потрібні