Один з найулюбленіших продуктів українців перетворився на справжній делікатес через дефіцит у Харкові.

Дефіцит продуктів у Харкові та інших регіонах України продовжить посилюватись на популярний товар у зимовий сезон 2026 року, повідомляє Politeka.net.

Аналітики розкрили подробиці.

Улюблене сало українців перетворилося на справжній делікатес. Ціни на продукт злетіли: за кілограм зараз просять від 200 до 700 гривень залежно від сорту. Середня вартість уже перевищила 250 гривень, хоча ще рік тому за кіло давали 164 гривні.

Причини підвищення цін:

Перша причина — різке скорочення поголів'я свиней через війну та африканську чуму. Україна втратила близько 40% тварин за останні роки, що створило серйозний дефіцит продуктів у Харкові області та на ринку інших регіонів.

Друга причина — економічна невигідність утримання свиней для приватних господарств.

Третя причина — дефіцит саме сала, а не свинини загалом. Великі промислові підприємства не вирощують свиней до великої ваги, коли накопичується товстий шар жиру.

Перебої з електропостачанням спричиняють зростання собівартості виробництва в середньому приблизно на 10 відсотків. Більшість великих підприємств заздалегідь подбали про встановлення резервних джерел живлення, проте навіть за наявності генераторів вони здатні покривати лише 50–60 відсотків від загальної потреби в електроенергії.

Витрати на пальне для роботи генераторів виробники змушені закладати у кінцеву ціну продукції, що безпосередньо впливає на її подорожчання. Особливо критичним стабільне електропостачання є для тваринницьких комплексів, зокрема свинарників, де безперервна робота систем вентиляції життєво необхідна. У разі їх зупинки різко погіршуються умови утримання тварин через швидке накопичення аміаку.

Разом з тим експерти наголошують, що відключення електроенергії не є головною причиною зростання цін. Набагато суттєвіший вплив на ситуацію мають поширення африканської чуми свиней, а також загальний дефіцит сала на внутрішньому ринку, який формує додатковий тиск на ціни.

Джерело: Телеграф.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Харкові: щоб отримати допомогу, потрібно виконати одну умову.

Також Politeka повідомляла, Грошова допомога для пенсіонерів у Харківській області: ПФУ надає виплати на харчування, кому доступні.

Як повідомляла Politeka, Грошова допомога для ВПО у Харківській області: українцям приготували нові виплати.