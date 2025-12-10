Фахівець наголосив, що нинішня структура виробництва та поведінка аграріїв можуть спричинити подальше зростання цін та дефіцит продуктів у Харківській області.

Цього сезону можливий дефіцит продуктів у Харківській області та інших регіонах України, а це може сприяти підвищенню цін в магазинах та на базарах, пише Politeka.net.

Голова Спілки "Борошномели України" Родіон Рибчинський розкрив деталі.

За його словами, у 2025/26 маркетинговому році прогнозоване виробництво пшениці становитиме близько 21 мільйона тонн, із яких продовольчої — лише 10,3 мільйона тонн. При цьому зерно першого та другого класу, необхідне для виготовлення борошна хлібопекарської якості, очікується на рівні лише 1,7 мільйона тонн. А це в свою чергу призведе до дефіциту продуктів у Харківській області та інших регіонах України, які виготовляються з борошна.

Експерт підкреслив, що конкуренція між внутрішніми переробниками та експортерами за високоякісну пшеницю вже помітно зростає.

Додатковим чинником тиску на ринок стає й стратегія аграріїв: маючи змогу зберігати зерно протягом кількох років, вони не поспішають продавати його, очікуючи вигіднішої кон’юнктури. Усе це створює ризики для стабільності цін та доступності борошна і хлібобулочної продукції для населення.

Окремо Родіон Рибчинський звернув увагу на ситуацію з житом. Власне виробництво цієї культури в Україні не здатне задовольнити внутрішній попит, що призведе до дефіциту продукції у Харківській області та інших регіонів України. У сезоні 2025/26 очікується імпорт близько 9 тисяч тонн жита, тоді як минулого року цей показник становив лише 1,6 тисячі тонн. Це свідчить про формування стійкого дефіциту сировини.

Фахівець наголосив, що нинішня структура виробництва та поведінка аграріїв можуть спричинити подальше зростання цін на борошно та хліб. На його переконання, дефіцит зерна першого й другого класу вже зараз визначає перспективи роботи галузі, а проблеми з доступністю продовольчої пшениці створюють серйозні ризики для продовольчої безпеки країни.

Джерело: Elevatorist.com.

