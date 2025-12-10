Варто заздалегідь подбати про заряджання приладів під час графіку відключення світла в Запоріжжі на 11 грудня.

Через ремонти, 11 грудня введено графіки планових відключень світла у Запоріжжі, які енергетики проведуть у середу в межах регламентних робіт, повідомляє Politeka.net.

Таку інформацію надають в Запоріжжяобленерго.

Як уточнюють у компанії, цього дня у місті виконуватимуть технічне обслуговування обладнання та мереж, тому частина споживачів тимчасово залишиться без світла.

З 09:00 до 15:00 (протягом шести годин) електропостачання буде припинене за низкою конкретних адрес:

Висотна: 1-23, 2-22

Володимира Мономаха (Олександра Невського): 2-16

Гончара: 14, 19-37, 32-52

Політехнічна: 3-11, 4-10

Учительська: 111-117, 112-122

Окремо у період із 10:00 до 16:00 заплановані знеструмлення на частині вулиць, що також увійшли до графіку:

Деповська: 79

Друкарська: 1, 7, 102-132, 113-133, 134-152, 135-143

Електрична: 245, 245-247, 247, 264-278, 274

Житомирська: 116-162, 121-153, 155-177, 164-202

Зеленого Клину (Амурська): 123-165, 75-121

Машинна: 261-279

Омельченка: 11, 7, 9

Основна: 119-133, 122-140, 142-148

Червона: 15, 34

пров. Моторобудівників: 32, 34

пров. Боковий: 5-13, 8-14

пров. Садибний: 2-14

пров. Стрілковий: 1-5, 2, 4-14, 7-13

Крім того, ще один блок відключень триватиме з 10:30 до 16:30 за визначеними адресами, про які детально повідомляється на сайті енергокомпанії:

Автодорівська: 28-64

Болотникова: 23, 23А

Висотна: 39-47, 30-46

Володимира Мономаха (Олександра Невського): 11-19, 11А

Політехнічна: 12-22, 13-23

Чонгарська: 35-57, 42, 44, 52

провулок. Женевський: 2

Містян просять заздалегідь подбати про заряджання приладів, підготувати резервне освітлення та врахувати можливі затримки в роботі побутових процесів упродовж цих годин.

Актуальний графік відключень електроенергії для Запорызькоъ області можна знайти на офіційному сайті ПрАТ «Запоріжжяобленерго».

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Робота для пенсіонерів у Запоріжжі: хто має можливість заробляти від 20 тисяч.

Також Politeka повідомляла, Дефіцит продуктів у Запоріжжі: як він тисне на українців.

Як повідомляла Politeka, Безкоштовне житло для ВПО в Запорізькій області: переселенців чекає нова програма підтримки, що відомо.