Через ремонти, 11 грудня введено графіки планових відключень світла у Запоріжжі, які енергетики проведуть у середу в межах регламентних робіт, повідомляє Politeka.net.
Таку інформацію надають в Запоріжжяобленерго.
Як уточнюють у компанії, цього дня у місті виконуватимуть технічне обслуговування обладнання та мереж, тому частина споживачів тимчасово залишиться без світла.
З 09:00 до 15:00 (протягом шести годин) електропостачання буде припинене за низкою конкретних адрес:
- Висотна: 1-23, 2-22
- Володимира Мономаха (Олександра Невського): 2-16
- Гончара: 14, 19-37, 32-52
- Політехнічна: 3-11, 4-10
- Учительська: 111-117, 112-122
Окремо у період із 10:00 до 16:00 заплановані знеструмлення на частині вулиць, що також увійшли до графіку:
- Деповська: 79
- Друкарська: 1, 7, 102-132, 113-133, 134-152, 135-143
- Електрична: 245, 245-247, 247, 264-278, 274
- Житомирська: 116-162, 121-153, 155-177, 164-202
- Зеленого Клину (Амурська): 123-165, 75-121
- Машинна: 261-279
- Омельченка: 11, 7, 9
- Основна: 119-133, 122-140, 142-148
- Червона: 15, 34
- пров. Моторобудівників: 32, 34
- пров. Боковий: 5-13, 8-14
- пров. Садибний: 2-14
- пров. Стрілковий: 1-5, 2, 4-14, 7-13
Крім того, ще один блок відключень триватиме з 10:30 до 16:30 за визначеними адресами, про які детально повідомляється на сайті енергокомпанії:
- Автодорівська: 28-64
- Болотникова: 23, 23А
- Висотна: 39-47, 30-46
- Володимира Мономаха (Олександра Невського): 11-19, 11А
- Політехнічна: 12-22, 13-23
- Чонгарська: 35-57, 42, 44, 52
- провулок. Женевський: 2
Містян просять заздалегідь подбати про заряджання приладів, підготувати резервне освітлення та врахувати можливі затримки в роботі побутових процесів упродовж цих годин.
Актуальний графік відключень електроенергії для Запорызькоъ області можна знайти на офіційному сайті ПрАТ «Запоріжжяобленерго».
