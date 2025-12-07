Графік відключення світла на тиждень з 8 по 14 грудня у Дніпропетровській області дозволяє жителям заздалегідь підготуватися.

Графік відключення світла на тиждень з 8 по 14 грудня у Дніпропетровській області передбачає тимчасові перебої в кількох громадах через планові профілактичні роботи на електромережах, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надають в компанії «ДТЕК Дніпровські електромережі».

У Слобожанській територіальній громаді електропостачання призупинять 8 грудня з 08:00 до 18:00. Світло не буде подаватися у селищі Слобожанське на вулицях Весняна, Волошкова, Зарічна, Калинова, Космічна, Магістральна, Миру, Молодіжна, Слов’янська, Сонячна, Василя Сухомлинського, Травнева, Українська, Центральна, Шевченка, Шкільна та у провулку Сонячний. У селищі Балівка роботи охоплять вулиці Весела, Вишнева, Зелена, Козацька, Центральна та провулок Лісний.

9 грудня відключення торкнеться Гречаноподівської громади. Планові роботи проводитимуть з 10:00 до 17:00, під час яких електрика не надходитиме до села Калинівка.

Графік відключення світла на тиждень з 8 по 14 грудня у Дніпропетровській області дозволяє жителям заздалегідь підготуватися: зарядити телефони та ноутбуки, перевірити ліхтарики та павербанки, вимкнути побутові прилади і продумати необхідні справи, які потребують електропостачання. А також запастися питною водою, продуктами, ліками та подбати про дітей, літніх людей і домашніх тварин.

Крім того, перед знеструмленням вимкніть усю техніку з розеток та повідомте про ситуацію людей, які не мають доступу до Інтернету.

Актуальні оновлення щодо змін або аварійних ситуацій публікуються на офіційному сайті компанії.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Безкоштовні продукти для ВПО у Дніпропетровській області: хто з переселенців може звернутись по допомогу.

Також Politeka повідомляла, Дефіцит продуктів у Дніпрі: наскільки критичною є ситуація.

Як повідомляла Politeka, Грошова допомога для ВПО в Дніпропетровській області: що робити, якщо виплати перестали надходити.