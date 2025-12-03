Безкоштовні продукти для ВПО у Дніпропетровській області спрямовані на допомогу людям, що мають офіційний статус внутрішньо переміщених осіб.

Безкоштовні продукти для ВПО у Дніпропетровській області надають українцям у громадській організації «Аваліст», повідомляє Politeka.net.

Про це детальніше розповіли на сторінці організації у Фейсбук.

У Павлоградському районі оголошено про відкриття реєстрації на отримання наборів харчових продуктів тривалого зберігання для внутрішньо переміщених осіб, які переїхали до цього району протягом 2025 року.

Безкоштовні продукти для ВПО у Дніпропетровській області спрямовані на допомогу людям, що мають офіційний статус внутрішньо переміщених осіб та фактично проживають у місті Павлоград. Особлива увага приділяється тим, хто перемістився з серпня 2025 року, оскільки саме для цієї категорії передбачено першочерговий розгляд заявок.

Категорія отримувачів визначена як ВПО 2025 року, а тип підтримки полягає у наданні харчових наборів тривалого зберігання. Це дозволяє забезпечити базові потреби сімей та окремих осіб, які опинилися у складних життєвих умовах після вимушеного переїзду.

Для участі у програмі необхідно подати пакет документів, до якого входять: довідка внутрішньо переміщеної особи за 2025 рік із зазначенням актуального місця проживання у Павлоградському районі, паспорт або ID-картка разом з витягом про місце реєстрації, а для дітей – свідоцтво про народження. Також обов’язковим є надання індивідуального податкового номера.

Організатори наголошують, що для подачі заявки слід заповнити реєстраційну форму за посиланням.

При цьому заповнення анкети не гарантує автоматичного отримання продуктового набору. У разі відповідності встановленим критеріям та успішного проходження відбору з особою обов’язково зв’яжеться відповідальний спеціаліст, який надасть подальші інструкції щодо отримання допомоги.

Програма реалізується на території Дніпропетровської області, зокрема у Павлоградському районі, і має на меті підтримати внутрішньо переміщених осіб, які продовжують облаштовувати своє життя після вимушеного переселення.

