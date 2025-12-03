Прогноз погоди у Запоріжжі на 4 грудня допомагає місцевим жителям своєчасно підготуватися до умов на вулиці.

Прогноз погоди у Запоріжжі на 4 грудня передбачає помірну хмарність і стабільні температурні показники протягом дня, повідомляє Politeka.

Ранок почнеться з +3…+4°C, без опадів. Повітря буде відносно вологим, що може створювати відчуття невеликої прохолоди. Вітер дутиме з південного сходу зі швидкістю до 6 м/с, пориви можуть досягати 6 м/с, але загалом умови залишатимуться комфортними для пересування містом.

Вдень температура підніметься до +5°C. Хмарність змінна, сонячні промінці будуть періодично пробиватися крізь незначну хмарність. Атмосферні опади не прогнозуються, тож містяни можуть планувати зовнішні справи без додаткових заходів щодо дощу чи мокрого снігу.

У вечірні години стовпчик термометра опуститься до +3…+4°C. Вітер залишиться помірним, з тією ж південно-східною орієнтацією, що забезпечує стабільні умови на вулиці. Вологість повітря зростатиме, але різких змін температури не передбачається.

У нічні години очікується +3°C, без опадів. Прогноз погоди у Запоріжжі на 4 грудня допомагає місцевим жителям своєчасно підготуватися до умов на вулиці, обрати відповідний одяг та спланувати активності. Рекомендовано мати легку куртку і звертати увагу на відчуття вологості під час прогулянок або поїздок.

Для комфортного перебування на вулиці варто одягнутися багатошарово, використовуючи водовідштовхувальні матеріали. Обов’язково взяти з собою рукавички та шарф для ранкових і вечірніх прогулянок. Водіям радять бути уважними через можливу слизькість на дорогах, а пішоходам — обирати зручне взуття з протектором для безпечного пересування містом.

