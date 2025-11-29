"Укрзализныця" объявила о запуске новых удобных сообщений и ввела новый график движения поездов из Запорожья.

Новый график движения поездов из Запорожья касается важного маршрута, которым пользуются пассажиры, изменения начнутся с декабря, сообщает Politeka.net.

Об этом говорится в сообщении "Укрзализныци" в Телеграмм.

"Укрзализныця" объявила о запуске новых удобных международных сообщений и дальнейшей синхронизации украинских маршрутов с рейсами в Германию.

Начиная с декабря 2025 года, трансграничное транспортное сообщение между Германией и Польшей существенно возрастет: вместо 11 прямых экспрессов ежедневно будут курсировать 17. Увеличение количества рейсов на 54% означает, что пассажиры из Украины смогут значительно легче организовывать поездки в Германию или только возвращаться домой.

Одним из ключевых маршрутов, обеспечивающих удобную стыковку с европейскими поездами, является рейс 31/32 Запорожья — Перемышль. По новому графику движения поездов из Запорожья прибытие в Перемышль запланировано на 08 часов 18 минут.

Пассажиры, путешествующие по этому составу из Запорожья через Днепр, получают практически час в запасе для пересадки на экспресс EC58 Galicja Перемышль — Берлин, отправляющийся в 09 часов 09 минут. Этот маршрут считается одним из самых популярных среди путешественников, следующих в столицу Германии.

"Укрзализныця" подчеркивает, что все пересадки согласованы в обоих направлениях. Потому как путешествие в Германию, так и возвращение в Украину будут одинаково комфортными и предсказуемыми.

Кроме дневного сообщения, добраться до Берлина можно и ночными поездами. Для этого пассажирам доступны рейсы EC430 и EC440, отправляющиеся из Перемышля и Холма соответственно. Такой выбор позволяет путешественникам выбрать наиболее удобное время для поездки, а также оптимально спланировать пересадки в зависимости от потребностей.

