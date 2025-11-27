Робота для пенсіонерів у Запоріжжі зараз представлена різними вакансіями, що відкриті для людей з досвідом у кількох професійних напрямках і готових продовжувати діяльність у гнучкому режимі, повідомляє Politeka.

На порталі work.ua оприлюднено перелік можливостей, де роботодавці пропонують офіційне оформлення, стабільну оплату та варіанти графіків — від часткової зайнятості до комбінованого формату. Серед доступних позицій є технічні спеціальності, робота у сфері обслуговування та творчі завдання, що дозволяє кандидатам обирати найбільш комфортні умови.

Однією з актуальних пропозицій стало оголошення від Суспільного Мовлення, яке шукає монтажера відео. Заробіток становить 19 960 гривень до відрахувань. Від претендента очікують річний досвід, роботу у програмному середовищі Adobe Premiere Pro та Adobe After Effects, навички кольорокорекції, а також розуміння алгоритмів YouTube. У межах обов’язків — підготовка матеріалів для випусків новин, створення графічних елементів та оформлення готових сюжетів для цифрових платформ.

Ще одна вакансія — швейцар у Центрі дозвілля дітей та юнацтва Вознесенівського району. Зарплата коливається у межах 4–5 тисяч гривень. Спеціальних вимог немає, тому позиція доступна широкому колу людей. Основні функції включають контроль пропускного режиму, зустріч відвідувачів, організацію безпеки у приміщенні та виконання допоміжних адміністративних дій.

У технічному секторі відкрито набір на посаду електромонтера підстанції. Заробітна плата — 12 194 гривні. Кандидату потрібно мати двохрічний досвід, а також допуск з електробезпеки третьої або четвертої групи. Обов’язки охоплюють обслуговування обладнання, догляд за системами, профілактичні огляди, заміну елементів та ведення технічної документації згідно з галузевими стандартами.

Таким чином, робота для пенсіонерів у Запоріжжі надалі охоплює широкий спектр напрямків, дозволяючи людям старшого віку обрати відповідний формат зайнятості, зберігаючи активність та отримуючи стабільний дохід.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Подорожчання продуктів у Запоріжжі: які базові товари злетіли у вартості.

Також Politeka повідомляла, Початок опалювального сезону 2025 року у Запоріжжі: коли запрацюють батареї у будинках.

Як повідомляла Politeka, Дефіцит продуктів у Запоріжжі: як зміняться ціни на базовий товар.