Грошова допомога для ВПО у Дніпропетровській області може бути зупинена чи скасована.

Грошова допомога для ВПО у Дніпропетровській області може бути втраченою переселенцями через кілька причин

Про це розповіли у програмі "Наша Справа".

Причини скасування виплат ВПО

Виплати внутрішньо переміщеним особам можуть бути скасовані у разі, якщо за даними Державної фіскальної служби або інших державних реєстрів встановлено, що особа здійснила великі покупки на суму понад 100 тисяч гривень. Також причиною для припинення нарахувань може стати наявність суми понад 100 тисяч гривень на банківських рахунках, пояснив адвокат Сергій Старенький.

Крім цього, виплати можуть бути зупинені у разі придбання автомобіля, який не старший за п’ять років.

Інші підстави для скасування допомоги включають:

перебування особи за кордоном більше ніж 30 днів;

зміну місця проживання без відповідної перереєстрації;

дохід родини, який перевищує 9 444 гривні на одного члена сім’ї.

Проблеми із скасуванням грошової допомоги для ВПО у Дніпропетровській області

Однак іноді причини припинення допомоги ВПО можуть бути не зовсім зрозумілими. Так, переселенка з Бахмута Наталія Зубар розповіла, що у 2023 році вона подала заявку через застосунок «Дія» на компенсацію за пошкоджене майно. Через деякий час виплати її сім’ї були припинені.

Після консультацій із юристами, жінка з’ясувала, що система «Дія» передала інформацію про купівлю квартири у Бахмуті у липні 2023 року. В результаті тривалих перевірок і звернень Наталія домоглася відновлення виплат для своєї родини.

Як відновити виплати

Адвокат Сергій Старенький пояснює, що у переселенців є два основних шляхи для оскарження скасування грошової допомоги для ВПО у Дніпропетровській області. Перший — оскарження дій конкретного посадовця або органу, які прийняли рішення, у вищому органі відповідно до закону про адміністративну процедуру. Другий шлях — подання позову до адміністративного суду за регіоном, де діє орган, що прийняв рішення про припинення виплат.

