На початку зими 2025 року розпочнеться реалізація грошової допомоги у Дніпропетровській області для пенсіонерів та інших незахищених категорій населення під назвою «Тепла зима», пише Politeka.net.

Програма передбачає одноразову виплату у розмірі 6 500 гривень, яку громадяни зможуть використати на придбання зимового одягу, взуття та ліків.

Згідно з рішенням уряду, участь у програмі матимуть право кілька категорій громадян, зокрема:

діти та особи з інвалідністю першої групи серед внутрішньо переміщених осіб, які вже отримують допомогу на проживання;

діти з малозабезпечених родин, що користуються відповідною державної підтримкою;

діти, над якими встановлена опіка або піклування;

діти з інвалідністю, які виховуються у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях;

самотні пенсіонери, яким надається надбавка за догляд.

Старт грошової допомоги у Дніпропетровській області для пенсіонерів та інших незахищених категорій населення запланований на 1 грудня 2025 року.

Нарахування та виплату коштів здійснюватиме Пенсійний фонд України. Громадяни зможуть використати кошти протягом 180 календарних днів з моменту зарахування.

Щоб отримати допомогу, громадянам необхідно заздалегідь відкрити універсальну банківську картку «Дія.Картка». Це можна зробити через застосунок «Приват24», дотримуючись кількох простих кроків:

Оновити або встановити застосунок «Приват24» на своєму пристрої;

Відкрити нову «Дія.Картку» або оновити існуючу карту «єПідтримка»;

Підключити «Приват24» до «Дія.Картки»;

Перейти до державного застосунку «Дія» та подати заявку на відповідні виплати;

Обрати «Дія.Картку» від ПриватБанку як рахунок для зарахування коштів.

