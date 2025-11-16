На початку зими 2025 року розпочнеться реалізація грошової допомоги у Дніпропетровській області для пенсіонерів та інших незахищених категорій населення під назвою «Тепла зима», пише Politeka.net.
Програма передбачає одноразову виплату у розмірі 6 500 гривень, яку громадяни зможуть використати на придбання зимового одягу, взуття та ліків.
Згідно з рішенням уряду, участь у програмі матимуть право кілька категорій громадян, зокрема:
- діти та особи з інвалідністю першої групи серед внутрішньо переміщених осіб, які вже отримують допомогу на проживання;
- діти з малозабезпечених родин, що користуються відповідною державної підтримкою;
- діти, над якими встановлена опіка або піклування;
- діти з інвалідністю, які виховуються у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях;
- самотні пенсіонери, яким надається надбавка за догляд.
Старт грошової допомоги у Дніпропетровській області для пенсіонерів та інших незахищених категорій населення запланований на 1 грудня 2025 року.
Нарахування та виплату коштів здійснюватиме Пенсійний фонд України. Громадяни зможуть використати кошти протягом 180 календарних днів з моменту зарахування.
Щоб отримати допомогу, громадянам необхідно заздалегідь відкрити універсальну банківську картку «Дія.Картка». Це можна зробити через застосунок «Приват24», дотримуючись кількох простих кроків:
- Оновити або встановити застосунок «Приват24» на своєму пристрої;
- Відкрити нову «Дія.Картку» або оновити існуючу карту «єПідтримка»;
- Підключити «Приват24» до «Дія.Картки»;
- Перейти до державного застосунку «Дія» та подати заявку на відповідні виплати;
- Обрати «Дія.Картку» від ПриватБанку як рахунок для зарахування коштів.
