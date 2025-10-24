Щоб скористатися гуманітарною допомогою для ВПО та пенсіонерів у Дніпрі, потрібно пройти коротку онлайн-реєстрацію.

Гуманітарна допомога для ВПО та пенсіонерів у Дніпрі реалізується через місцевий соціальний ресторан, де відвідувачі можуть отримати безкоштовні гарячі обіди, повідомляє Politeka.

Організатори проєкту зазначають, що мета ініціативи — щоденне харчування та підтримка громадян, які наразі потребують допомоги найбільше. Особлива увага приділяється людям похилого віку, які через війну та економічні труднощі залишилися без достатнього забезпечення. Для багатьох одне гаряче блюдо стає важливим не лише фізично, а й психологічно, даруючи відчуття піклування та людяності.

Заклад також обслуговує внутрішньо переміщених осіб, які втратили житло через бойові дії та тимчасово проживають у Дніпрі. Щоб скористатися гуманітарною допомогою для ВПО та пенсіонерів у Дніпрі, українцям потрібно пройти коротку онлайн-реєстрацію через чат-бот у Telegram. Процедура проста: знайти бота, підтвердити особу кількома діями — і вже наступного дня можна приходити за гарячими стравами.

Соціальний ресторан «Перемога» працює щодня без вихідних із 11:00 до 16:00 за адресою: Дніпро, вул. Володимира Вернадського, буд. 1–3. Тут готують поживні страви зі свіжих продуктів, аби відвідувачі відчули домашній комфорт і мали змогу полегшити повсякденні труднощі.

Частково робота закладу фінансується благодійними внесками. Долучитися до підтримки може будь-хто — достатньо скористатися онлайн-платформою та натиснути кнопку «пригостити», щоб допомогти нужденним.

Крім того, у Дніпропетровській області повідомляли про ще одну можливість отримати їжу безкоштовно.

