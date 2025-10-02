Місцеві мешканці переймаються темою подорожчання продуктів у Дніпрі, адже це відчутно позначається на сімейному бюджеті.

Подорожчання продуктів у Дніпрі обговорюють як невідворотну реальність найближчих тижнів, повідомляє Politeka.

Як пише Suspilne, на ринках міста ще можна знайти городину за доступними цінами, але продавці та експерти попереджають, що ситуація швидко зміниться.

Подорожчання продуктів у Дніпрі стало темою номер один для обговорення серед покупців і продавців. На центральному ринку ще можна побачити овочі з Петриківки, Царичанки, Покровки та Чернігова.

Прилавки заповнені огірками, помідорами, перцем, кабачками, картоплею та цибулею. Продавчиня Наталія розповіла, що вартість помідорів знизилася приблизно на 5 гривень у порівнянні з літом і зараз становить близько 45 грн. Водночас, вартість кабачків восени виросла.

Якщо влітку вони коштували 15, то тепер ціна піднялася до 25–30 грн. На іншому прилавку Вікторія зазначає, що її товари поки залишаються в тому ж ціновому діапазоні. У неї огірки коштують 40, помідори 25, а гарбуз 50. Продавчиня прогнозує подорожчання продуктів у Дніпрі на 5–10 грн вже найближчим часом.

Аудитор Михайло Крапивко пояснює, що нинішнє зниження вартості деяких позицій пов’язане з відсутністю дефіциту польових культур. Сезон ще триватиме близько чотирьох тижнів, проте подальшого зниження вже не очікується.

Експерт попереджає, що з наближенням зими витрати на зберігання овочів почнуть суттєво впливати на цінник. Саме тоді на ринках міста відбудеться відчутне підвищення вартості.

За словами Крапивка, спрогнозувати точний рівень стрибка цін поки неможливо. Це стане зрозуміло ближче до кінця осені, коли сезонні фактори остаточно сформують новий баланс попиту і пропозиції.

