Безкоштовне житло для переселенців у Кривому Розі доступне для громадян України, які втратили домівку через повномасштабну агресію, повідомляє Politeka.

ВПО можуть розміститися у тимчасовому або постійному житлі в громадах, де вони зареєстровані в Єдиній базі даних переселенців. Приміщення надається за соціальними нормами площі: до 13,65 м² на особу або 35,22 м² на сім’ю. Житлові об’єкти на тимчасово окупованих територіях чи у зоні бойових дій не враховуються.

Право на безкоштовне користування діє під час дії воєнного стану і протягом шести місяців після його завершення. Переселенці сплачують лише комунальні послуги. Пріоритет отримують багатодітні родини, сім’ї з дітьми, вагітні жінки, непрацездатні громадяни та пенсіонери, чий дім зруйнований або непридатний для проживання.

Соціальний облік дозволяє отримувати доступ до державних і громадських приміщень із можливістю подальшої приватизації. Постійне проживання передбачене для учасників бойових дій, осіб з інвалідністю через війну, родин загиблих та дітей-сиріт або позбавлених батьківського піклування віком від 16 років.

Житло надається за договором найму, при цьому мешканці оплачують лише комунальні послуги. Тривалість перебування визначається доходами та наявністю вільних приміщень. Перевагу отримують особи з інвалідністю I та II груп.

Для постановки на облік необхідно звернутися до органу місцевого самоврядування або ЦНАП за місцем реєстрації. До заяви додають копії паспорта, довідки ВПО, свідоцтва про народження дітей, документи опікуна, свідоцтво про шлюб та ідентифікаційний код, а також довідки, що підтверджують право на пріоритетне надання.

Після прийняття документів орган ухвалює рішення про постановку на облік. Коли з’являється вільне приміщення, його передають протягом трьох робочих днів. Час очікування залежить від черги і застосовується для всіх видів соціального дому, забезпечуючи безкоштовне житло для переселенців у Кривому Розі.

