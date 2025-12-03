Складено графіки відключення світла в Сумській області на 4 грудня через заплановані масштабні ремонтні роботи, повідомляє Politeka.net.
Про це попередили у декількох громадах регіону.
У зв’язку із проведенням робіт у мережах можливі тимчасові перерви в електропостачанні споживачів. Тому "Сумиобленерго" склали Графіки відключення світла в Сумській області на 4 грудня. Обмеження введуть в населеному пункті МИЛОВИДІВКА з 09:00 до 15:00. Вимкнення будуть за адресами:
- Набережна,
- Садова,
- площа Миру.
Повідомляється, що у цей день також обесточать село НОВОСУХАНІВКА з 9 до 17 години на вулицях:
- Андрієнко,
- Лугова,
- Лісна,
- Молодіжна,
- Набережна,
- Івана Виговського,
- Соборна.
Також обмеження збираються вводити у населеному пункті ЧЕРВОНИЙ КУТ на вулицях:
- Лугова,
- Добровільна,
- Центральна.
АТ "Сумиобленерго" повідомляє про тимчасову перерву в електропостачанні у НЕДРИГАЙЛІВ з 9 до 15:00 за адресами:
- Сумська 100, 102, 102А, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 12, 14/1, 14/2, 14/3, 16/1, 16/2, 16/3, 20/1, 20/2, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 76, 78, 80, 84, 86, 88, 90, 9/1, 92, 94, 98.
- провулок 1-й Сумський 1, 11, 13, 15, 17, 2, 3, 4, 7, 9.
4 числа перерви в електропостачанні стануться з 08:00 до 12:00 в населеному пункті БРОВКОВЕ. У цей час буде повністю обесточена вулиця Псільська.
Через виконання ремонтних робіт стануться відключення у місті ГЛУХІВ з 09:00 до 15:00 за адресами:
- Курлука 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20.
- Монастирська 2Г, 2.
- Есманський шлях 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 58Б.
- Індустріальна 25, 27, 29, 49, 33А.
- Путивльська 140, 125.
- Прикордонна 16, 18, 14, 12, 8, 7, 5, 4, 3А, 3, 2.
Графіки відключень "Сумиобленерго" можна знайти на офіційному сайті компанії в розділі "Відключення", а також у чат-ботах у Viber та Telegram.
Жителям рекомендують заздалегідь підготуватися до графіка відключення світла в Сумській області на 4 грудня.
