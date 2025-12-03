Мешканцям рекомендують заздалегідь підготуватись до графіку відключення світла у Сумській області на 4 грудня.

Складено графіки відключення світла в Сумській області на 4 грудня через заплановані масштабні ремонтні роботи, повідомляє Politeka.net.

Про це попередили у декількох громадах регіону.

У зв’язку із проведенням робіт у мережах можливі тимчасові перерви в електропостачанні споживачів. Тому "Сумиобленерго" склали Графіки відключення світла в Сумській області на 4 грудня. Обмеження введуть в населеному пункті МИЛОВИДІВКА з 09:00 до 15:00. Вимкнення будуть за адресами:

Набережна,

Садова,

площа Миру.

Повідомляється, що у цей день також обесточать село НОВОСУХАНІВКА з 9 до 17 години на вулицях:

Андрієнко,

Лугова,

Лісна,

Молодіжна,

Набережна,

Івана Виговського,

Соборна.

Також обмеження збираються вводити у населеному пункті ЧЕРВОНИЙ КУТ на вулицях:

Лугова,

Добровільна,

Центральна.

АТ "Сумиобленерго" повідомляє про тимчасову перерву в електропостачанні у НЕДРИГАЙЛІВ з 9 до 15:00 за адресами:

Сумська 100, 102, 102А, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 12, 14/1, 14/2, 14/3, 16/1, 16/2, 16/3, 20/1, 20/2, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 76, 78, 80, 84, 86, 88, 90, 9/1, 92, 94, 98.

провулок 1-й Сумський 1, 11, 13, 15, 17, 2, 3, 4, 7, 9.

4 числа перерви в електропостачанні стануться з 08:00 до 12:00 в населеному пункті БРОВКОВЕ. У цей час буде повністю обесточена вулиця Псільська.

Через виконання ремонтних робіт стануться відключення у місті ГЛУХІВ з 09:00 до 15:00 за адресами:

Курлука 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20.

Монастирська 2Г, 2.

Есманський шлях 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 58Б.

Індустріальна 25, 27, 29, 49, 33А.

Путивльська 140, 125.

Прикордонна 16, 18, 14, 12, 8, 7, 5, 4, 3А, 3, 2.

Графіки відключень "Сумиобленерго" можна знайти на офіційному сайті компанії в розділі "Відключення", а також у чат-ботах у Viber та Telegram.

