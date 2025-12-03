Потрібно заздалегідь підготуватися до графіка відключення світла в Полтавській області на 4 грудня.

Введено графіки відключення світла в Полтавській області на 4 грудня через ремонтні роботи в окремих населених пунктах регіону, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться в повідомленнях декількох територіальних громад.

У зв’язку із проведенням робіт у мережах АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» можливі тимчасові перерви в електропостачанні споживачі. Тому було складено графіки відключення світла в Полтавській області на 4 грудня. Обмеження введуть в населеному пункті ЛІСОВА СЛОБІДКА з 08:00 до 16:00 на вулицях:

Кільцева (б. 1а, 2, 5, 8, 10, 13, 19, 20а, 22, 24, 25, 32, 33, 35),

Підгірська (б. 3, 8, 10, 10а, 12, 13, 14, 15, 16);

Хутірська (б. 3, 4, 5, 6а, 8, 11, 11а, 14, 15, 16, 17, 20, 23).

Також не буде електроенергії у смт. ЧОРНУХИ з 9 до 15:00 години на вулицях:

Богдана В'язовського (б. 8, 10, 11, 13);

Мележика (б. 4, 7, 8, 9, 11, 12, 13);

Травнева (б. 23, 32, 34);

Центральна (б. 23).

Можливі перерви в електропостачанні стануться у населеному пункті ВОРОНЬКИ з 09:00 до 15:00 за адресами:

Перемоги (б. 1, 5, 7, 11, 11а, 17, 21, 23, 25, 29, 33, 37, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 77, 79, 83, 85, 89, 91);

Садова (б. 16, 18, 18/1, 22, 24, 24а, 26, 34, 38, 40, 42).

Перерви в електропостачанні цього дня також будуть з 9 до 17:00 години в населеному пункті ГРУШКІВКА за адресами:

Заярівська (б. 1, 4, 4а, 5а, 6, 8, 9, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23,);

Лесі Українки (б. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 25, 25а);

Олексія Припутня (б. 6, 7, 9, 10, 12, 12а, 14, 16, 18, 19, 21, 23, 24, 25, 28, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 41, 41а, 42, 43, 47, 49, 51, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 65, 68, 69, 72);

Перемоги (б. 1, 2, 10, 14, 16, 23, 25, 27).

Обмеження також торкнуться міста ГОРІШНІ ПЛАВНІ, вони триватимуть з 8 до 17 години на вулицях:

Ю. Лози, 26,28;

Фермерська, 12; вул. Чумацька, 2-26, 3-9;

Низянська;

Доброхотова;

Лесі Українки, 35, 39, 61, 105.

Як дізнатися про відключення, якщо вони виникнуть:

Офіційний сайт «Полтаваобленерго»: Перевіряйте розділ з графіками відключень на офіційному сайті компанії.

Особистий кабінет: Інформація про графіки для вашої адреси буде доступна в Особистому кабінеті після реєстрації.

Viber та Telegram-канали: Підпишіться на офіційні канали «Полтаваобленерго», де публікують актуальні графіки. Для Viber є спеціальний чат-бот.

На сайтах своїх громад у розділах «Оголошення» чи «Новини».

Зверніть увагу: Якщо відбуваються екстрені відключення через аварійну ситуацію, графіки можуть не діяти.

