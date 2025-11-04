Гуманитарная помощь для пенсионеров в Полтавской области в зимний период 2025/26 годов предусматривает частичное покрытие коммунальных расходов для престарелых, сообщает Politeka.

Такую программу реализует организация "Каритас Полтава" в рамках инициативы "Помощь на теплую зиму для пострадавших в результате войны в Украине" при поддержке CRS Catholic Relief Services.

Проект направлен на поддержку лиц, лишившихся жилья из-за боевых действий и ныне проживающих в Полтавской и Зинковской общинах, уменьшая финансовое давление во время отопительного сезона. Организаторы рекомендуют следить за выездами мобильных групп, чтобы своевременно пройти регистрацию в своем населенном пункте. Помощь оказывается наиболее социально уязвимым категориям: людям с инвалидностью I или II группы, детям с инвалидностью, а также гражданам старше 60 лет.

Кроме того, поддержку могут получить одинокие родители, матери, беременные женщины, многодетные и приемные семьи, семьи с детьми младше трех лет, а также лица с тяжелыми хроническими заболеваниями, лечение которых требует значительных затрат. Для участия в программе необходимо иметь паспорт, идентификационный код и справку внутри перемещенного лица, без которых оформление заявки невозможно.

Таким образом, гуманитарная помощь для пенсионеров в Полтавской области позволяет снизить финансовую нагрузку зимой, обеспечивает социальную защиту, стабильность и повышает безопасность наиболее уязвимых жителей региона, способствуя их комфортному и безопасному пребыванию в холодный сезон.

