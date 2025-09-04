У Дніпропетровській області діє програма, яка надає виплати для ВПО, тож розповідаємо про це детальніше.

Виплати для ВПО у Дніпропетровській області на оренду житла надає благодійний фонд «Карітас Кривий Ріг», повідомляє Politeka.

Як йдеться на офіційній Фейсбук-сторінці організації, допомога доступна для родин, що опинилися у складних обставинах та відповідають визначеним критеріям.

Виплати для ВПО у Дніпропетровській області спрямовані на тих, хто вимушено переїхав до Кривого Рогу чи Криворізького району. Йдеться про людей, які нещодавно прибули з тимчасово окупованих територій або з регіонів, де тривають бойові дії, і проживають тут менше ніж 30 днів.

Також підтримку можуть отримати ті, хто залишив школи чи дитсадки, де раніше перебував, через підготовку освітніх закладів до навчального року. Ще одна категорія це родини, які мешкають у гуртожитках.

Програма передбачає фінансову підтримку строком на 6 місяців. Основний акцент робиться на допомозі найбільш вразливим категоріям. До них належать вагітні жінки та матері з малюками до трьох років, багатодітні родини з трьома і більше дітьми, самотні мами, тати або опікуни.

Також виплати для ВПО у Дніпропетровській області поширюються на людей з інвалідністю першої та другої групи, важкохворих та самотніх людей похилого віку від 60 років.

Консультації щодо умов отримання підтримки надаються за телефонами 067-280-94-59 та 067-454-27-22. Прийом звернень здійснюється з понеділка по п’ятницю з 10:00 до 16:00.

Над програмою працюють спеціалісти «Карітас Кривий Ріг» у межах проєкту «Багатосекторна допомога постраждалим від війни в Україні». Ініціатива реалізується при парафіяльному центрі «Рідна хата» на парафії Святого Миколая Чудотворця УГКЦ у місті Кривий Ріг.

