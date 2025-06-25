Розміри грошової допомоги для людей з інвалідністю в Полтаві залежать від групи і не тільки.

Грошова допомога для людей з інвалідністю в Полтаві надається українцям щомісяця, проте сума виплат різниться, повідомляє Politeka.net.

Розповідаємо, скільки виплачують українцям.

Виплачують грошову допомогу для людей з інвалідністю в Полтаві у вигляді соціальних виплат. Вони надаються на весь період, протягом якого встановлено інвалідність — згідно з висновками медико-соціальної експертизи.

Розміри соціальної підтримки залежать від групи і визначаються на основі прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. У 2025 році цей мінімум становить 2 361 гривню. Залежно від категорії, держава виплачує таку грошову допомогу для людей з інвалідністю з дитинства в Полтаві:

І групи — 100% прожиткового мінімуму (2 361 грн);

(2 361 грн); ІІ групи — 80% (1 888 грн);

(1 888 грн); ІІІ групи — 60% (1 416 грн);

(1 416 грн); дітям з інвалідністю до 18 років — 70% (1 652 грн).

Окрім соціальної допомоги, люди з інвалідністю можуть отримувати пенсію по інвалідності, яка нараховується відповідно до групи інвалідності та наявного страхового стажу. Мінімальна тривалість стажу, що дає право на пенсію, становить від 1 до 15 років — залежно від віку, коли було встановлено інвалідність.

Розмір визначається як відсоток від пенсії за віком:

для осіб з інвалідністю І групи — 100% пенсії за віком, для ІІ-ої — 90% та для ІІІ-ьої — 50%.

Важливо зазначити, що при розрахунку пенсії враховується не лише фактично напрацьований страховий стаж, а й період досягнення людиною 60-річного віку після встановлення інвалідності. Цей період включається до загального страхового стажу, який береться за основу при обчисленні пенсії за віком.

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