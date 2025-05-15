Благодійна організація Карітас продовжує надавати Безкоштовні продукти для пенсіонерів в Полтаві, проте отримати допомогу можна лише у визначений час, повідомляє Politeka.net.
Подробиці повідомив благодійний фонд на сторінці у Фейсбук.
Підтримка у вигляді гарячих обідів надається не тільки людям літнього віку та й тим, хто опинився в складних життєвих обставинах.
Програмою харчування можуть скористатися:
- люди з інвалідністю I–III групи;
- самотні пенсіонери віком від 60 років.
Адреса пункту видачі обідів: вулиці Семена Антонця (колишня Балакіна), 24. Час роздачі: щодня з 13:00 до 14:00
Карітас закликає представників вразливих категорій населення — як місцевих жителів, так і внутрішньо переміщених осіб — зареєструватися для участі у програмі. Ініціатива спрямована на підтримку тих, хто найбільше потребує турботи, і є частиною ширшої гуманітарної діяльності організації у регіоні.
Важливо зазначити, що безкоштовні продукти для пенсіонерів в Полтаві нададуть лише при наявності важливих документів. Так, для реєстрації на обіди необхідно мати при собі оригінали таких документів:
- паспорт громадянина України;
- ідентифікаційний код;
- документ, який має підтвердити належність до відповідної категорії вразливості.
Варто врахувати, що участь у програмі має певні обмеження. Скористатися можуть лише нові бенефіціари, а також ті, хто не отримував подібну допомогу після травня 2024 року.
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