Безкоштовні продукти для пенсіонерів в Полтаві можна отримати лише тим, хто дотримається важливиї умов.

Благодійна організація Карітас продовжує надавати Безкоштовні продукти для пенсіонерів в Полтаві, проте отримати допомогу можна лише у визначений час, повідомляє Politeka.net.

Подробиці повідомив благодійний фонд на сторінці у Фейсбук.

Підтримка у вигляді гарячих обідів надається не тільки людям літнього віку та й тим, хто опинився в складних життєвих обставинах.

Програмою харчування можуть скористатися:

люди з інвалідністю I–III групи;

самотні пенсіонери віком від 60 років.

Адреса пункту видачі обідів: вулиці Семена Антонця (колишня Балакіна), 24. Час роздачі: щодня з 13:00 до 14:00

Карітас закликає представників вразливих категорій населення — як місцевих жителів, так і внутрішньо переміщених осіб — зареєструватися для участі у програмі. Ініціатива спрямована на підтримку тих, хто найбільше потребує турботи, і є частиною ширшої гуманітарної діяльності організації у регіоні.

Важливо зазначити, що безкоштовні продукти для пенсіонерів в Полтаві нададуть лише при наявності важливих документів. Так, для реєстрації на обіди необхідно мати при собі оригінали таких документів:

паспорт громадянина України;

ідентифікаційний код;

документ, який має підтвердити належність до відповідної категорії вразливості.

Варто врахувати, що участь у програмі має певні обмеження. Скористатися можуть лише нові бенефіціари, а також ті, хто не отримував подібну допомогу після травня 2024 року.

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