Прогноз погоди в Полтаві на травень свідчить про те, що весна готує чимало сюрпризів.

Прогноз погоди в Полтаві на травень зробили синоптики та розкрили, які погодні сюрпризи чекають на містян та гостей міста, повідомляє Politeka.net.

За спостереженнями метеоролога Ігоря Кибальчича, початок травня ознаменується нестійкою порою.

Очікується активізація циклонів і проходження атмосферних фронтів із заходу, що спричинить дощі різної інтенсивності, можливі грози та шквали. Ситуація почне стабілізуватись ближче до другої половини місяця. Тоді переважатиме антициклональний тип, що сприятиме підвищенню температур і збільшенню кількості сонячних днів.

Прогноз погоди в Полтаві на травень свідчить, що середня температура впродовж травня, коливатиметься в межах +13…+17 °C, що відповідає багаторічним кліматичним нормам.

Попри загальну тенденцію до потепління, метеоролог застерігає: у травні ще можливі заморозки. Вони, щоправда, будуть локальними й нетривалими, тож істотної шкоди не завдадуть.

Також прогноз погоди в Полтаві на травень склали синоптики Sinoptik.ua. Вони розкрили, що 1 числа на небі можливі прояснення, але протягом дня буде похмуро. До полудня опадів не очікується. У другій половині дня можливий дощ, який до вечора повинен закінчитися. Температура повітря +17 градусів.

Що стосується 2-ого числа, ясна атмосфера очікується вранці та ввечері, а вдень небо можуть затягнути хмари, проте ненадовго. Температура повітря покаже 14 градусів зі знаком "+".

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