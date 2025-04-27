Синоптики уклали прогноз погоди у Запоріжжі на тиждень з 28 квітня по 4 травня, вони обіцяють деякі зміни та сюрпризи.

Синоптики попередили, що погоду визначатимуть найближчим часом атмосферні фронти та склали прогноз погоди у Запоріжжі на тиждень з 28 квітня по 4 травня, повідомляє Politeka.net.

Про це розповіли в Sinoptic.ua.

Синоптики склали прогноз погоди у Запоріжжі на тиждень з 28 квітня по 4 травня, вони обіцяють деякі зміни та сюрпризи.

28.04 хмар на небі спостерігатися не буде, день обіцяє бути ясним. Без опадів. Буде прохолодно. Температура повітря підніметься до +14 градусів.

У вівторок 29-ого стане тепліше повітря прогріється до +19 градусів. У місті хмар на небі спостерігатися не стане, протягом усього дня протримається ясно. Без опадів.

Середа 30-ого ще зрання на небі з'являться хмари, які ввечері повинні розсіятися. Дощів не прогнозується. Температура – від +10 до +22 градусів.

У четвер, 1-ого травня синоптики обіцяють від 13 до 22 зі знаком "+". Чисте небо у другій половині дня зникне за хмарами, але ввечері погода знову проясниться.

П'ятниця 2-ого, ясному ранку прийде на зміну хмарна погода, яка утримається до самого вечора. Температура повітря – +13 до +20. Був звичай розстилати на землі полотна, класти пироги. Таким чином наші пращури пригощали весну, щоб вона дала врожай.

Субота 3-ого не порадує. Небо вкриється хмарами. Без опадів - прогріється від +13 до +20.

Неділя 4-ого, стане пасмурною. Протримається +13 до +21. У цей час потрібно спостерігати за черемхою: якщо вона рано зацвіла – буде тепле літо. Чим раніше вона починає цвісти, тим спекотнішим буде літо.

Отже прогноз погоди у Запоріжжі на тиждень з 28 квітня по 4 травня обіцяє невелике похолодання в понеділок та вівторок.

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