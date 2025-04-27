Синоптики заключили прогноз погоды в Запорожье на неделю с 28 апреля по 4 мая, они обещают некоторые изменения и сюрпризы.

Синоптики предупредили, что погоду будут определять в ближайшее время атмосферные фронты и прогноз погоды в Запорожье на неделю с 28 апреля по 4 мая, сообщает Politeka.net.

Об этом рассказали в Sinoptic.ua.

Синоптики заключили прогноз погоды в Запорожье на неделю с 28 апреля по 4 мая, они обещают некоторые изменения и сюрпризы.

28.04 облаков на небе не будет, день обещает быть ясным. Без осадков. Будет прохладно. Температура воздуха поднимется до +14 градусов.

Во вторник двадцать девятого станет теплее воздух прогреется до +19 градусов. В городе облаков на небе не будет, в течение всего дня продержится ясно. Без осадков.

Среда 30-го еще с утра на небе появятся облака, которые вечером должны рассеяться. Дождей не прогнозируется. Температура – ​​от +10 до +22 градусов.

В четверг, 1 мая синоптики обещают от 13 до 22 со знаком "+". Чистое небо во второй половине дня исчезнет за тучами, но к вечеру снова прояснится.

Пятница второго, ясного утра придет на смену облачная, которая удержится до самого вечера. Температура воздуха – +13 до +20. Был обычай расстилать на земле полотна, класть пироги. Наши предки угощали весной, чтобы она дала урожай.

Суббота 3-го не порадует, покроется облаками. Без осадков – прогреется от +13 до +20.

Воскресенье 4-го, станет пасмурным.Продержится +13 до +21. В это время нужно наблюдать за черемухой: если она рано зацвела – будет теплое лето. Чем раньше она начинает цвести, тем жарче будет лето.

Итак, прогноз погоды в Запорожье на неделю с 28 апреля по 4 мая обещает небольшое похолодание в понедельник и вторник.

Последние новости Украины:

Напомним Politeka писала, ПФУ без предупреждения "урезал" пенсию: украинцам дали совет, как вернуть свои деньги.

Также Politeka писала, что После увольнения судья получил немалую сумму пенсии: он решил, что ему мало и отсудил еще больше.

Как сообщала Politeka, Пенсионерам могут сразу выплатить пенсию за шесть месяцев: в ПФУ раскрыли, что для этого нужно.